Η εικόνα από τον Κιθαιρώνα είναι χαρακτηριστική της δυναμικής που έχει η φωτιά στη Βοιωτία.

Η εικόνα του καπνού που έχει «εξαφανίσει» τον Κιθαιρώνα μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βοιωτία είναι συγκλονιστική.

Η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται στη Βοιωτία, με το πύρινο μέτωπο να παρουσιάζει δυναμική εξέλιξη και να κατευθύνεται προς την περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Οι πυρκαγιές σε Καλαμάκι και Ξηρονομή παραμένουν από τα πιο απαιτητικά μέτωπα, ενώ στην περιοχή συνεχίζονται οι επιχειρήσεις με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εναέρια μέσα, μηχανήματα έργου και τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας.

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Η τελευταία εξέλιξη από τα πύρινα μέτωπα είναι μία νέα φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα το βράδυ της Παρασκευής, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στη Φέριζα. Κοντά στην εστία της φωτιάς υπάρχουν σπίτια, αλλά δεν απειλούνται από τις φλόγες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

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Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Επίσης επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

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