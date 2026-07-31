«Εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ» κάθε φορά που εκδηλώνεται μια φωτιά, λέει ο Διαχειριστής.

«Υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα» ζητά ο ΔΕΔΔΗΕ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τις φωτιές.

Ο Διαχειριστής κάνει λόγο για «εύκολη στοχοποίηση» του ΔΕΔΔΗΕ, κάθε φορά που εκδηλώνεται μια φωτιά, κάτι που- συμπληρώνει- «δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, και, σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες».

Στην ανακοίνωση, ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που «πραγματικά αποδίδονται» στο δίκτυο ηλεκτροδότησης «αγγίζει μόλις το 1%».

Δίωξη σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά στον δήμο Αγίου Βασιλείου συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο, Σάββατο, στον ανακριτή. Ο συνήγορός του, Γιάννης Παρασύρης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και πρόσθεσε ότι αναμένεται η πραγματογνωμοσύνη του ΔΕΔΔΗΕ.

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«Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του», δήλωσε ο δικηγόρος.

Όλη η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για τις φωτιές

Την ώρα που τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας υπεράνθρωπο αγώνα για να διευκολύνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην κατάσβεση και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, επαναλαμβάνονται αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, και, σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που πραγματικά αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αγγίζει μόλις το 1% (ενώ για παράδειγμα στις ΗΠΑ φτάνει το 3%).

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, ζητώντας από όλους υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα.

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