Τον περιορισμό της έντασης της φωτιάς που ξέσπασε στη Βοιωτία την Παρασκευή θέλουν να πετύχουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, με το πύρινο μέτωπο ωστόσο να «τροφοδοτείται» από τις ισχυρές ριπές των ανέμων και να καίει ανεξέλεγκτο με κατεύθυνση προς το Πόρτο Γερμενό.
Μάλιστα, οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή είναι ασύλληπτες, με τους μαύρους καπνούς να έχουν σκεπάσει τα πάντα και να έχουν αποπνικτική την κατάσταση, δημιουργώντας παράλληλα ένα απόκοσμο τοπίο.
Δείτε τις εικόνες από τον ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ/EUROKINISSI
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