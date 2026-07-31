Απαισιόδοξος για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων σε πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους από την κακοκαιρία, εμφανίστηκε ο Δημήτρης Κουστούμπας κατα΄την περιοδεία του στη Φθιώτιδα.

Συζήτηση με αγρότες και εκπροσώπους συλλόγων και μαζικών φορέων της περιοχής στην πλατεία της Μάκρης του Δήμου Μακρακώμης είχε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά την επίσκεψή του στην Αμφίκλεια και το Λιανοκλάδι.

Ο Δημήτης Κουτσούμπας μίλησε με τους αγρότες για τα άμεσα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία και μεταξύ άλλων σημείωσε πως «Είναι μεγάλες οι καταστροφές κυρίως εδώ στη Μακρακώμη και στο Λιανοκλάδι. Η περιοχή εδώ πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή. Γίνονται ενέργειες σχετικές, αλλά είναι ημίμετρα μέχρι στιγμής, απ’ ό,τι έχουμε αντιληφθεί, απ’ ό,τι μας είπαν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων που συναντήσαμε. Γιατί, για παράδειγμα, το Λιανοκλάδι κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι το Σεπτέμβριο. Το λέμε αυτό γιατί όταν κηρύσσεται μια περιοχή σε τέτοια κατάσταση σημαίνει ότι θεωρητικά πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, οι καταγραφές, οι αποζημιώσεις και οι προκαταβολές προς τους αγρότες που έχουν πληγεί.

»Φυσικά τα υπουργεία και το κράτος άλλα έχουν στο μυαλό τους. Χτες κατατέθηκε μια τροπολογία στη Βουλή, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, για τις πληγείσες περιοχές εδώ. Η τροπολογία εντάσσει και αυτές τις καταστροφές και τις αποζημιώσεις, στη λογική που είχαν για τις καταστροφές από τον Daniel, για τις οποίες ακόμα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι περιμένουν αποζημιώσεις. Ταυτόχρονα δεν εξήγησαν, ούτε καθόρισαν το ύψος των αποζημιώσεων, το είδος των αποζημιώσεων, ποιοι θα τις πάρουν, ποιες συγκεκριμένα περιοχές, ποιοι αγρότες, αλλά λένε ότι θα έρθει καινούργια κοινή υπουργική απόφαση στο μέλλον που θα καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ποιοι θα πάρουν και το ύψος των αποζημιώσεων. Ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλλι δηλαδή…

»Εμείς αυτό που κάνουμε και με ερώτηση που καταθέσαμε στη Βουλή -και με την καταψήφιση αυτής της τροπολογίας της απαράδεκτης- είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται πολύ γρήγορα να καταγραφούν όλες οι ζημιές με ευθύνη του ΕΛΓΑ, ο οποίος όμως δεν έχει προσωπικό, ενώ τόσα χρόνια το παλεύει το αγροτικό κίνημα και εμείς το παλεύουμε. Απαιτείται να πάρει έκτακτα προσωπικό ο ΕΛΓΑ και βεβαίως οι δημοτικές υπηρεσίες επίσης να στελεχωθούν και με έκτακτο προσωπικό, τώρα, για να βοηθήσουν στην καταγραφή αυτών των ζημιών και να δοθούν οι προκαταβολές αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί! Αυτό που προέχει είναι οι προκαταβολές για να πάρει μια ανάσα ο αγροτικός πληθυσμός της περιοχής. Να δοθούν αμέσως και όχι να περιμένουμε τα προγράμματα, τις εκτιμήσεις, τις καταγραφές και πάει λέγοντας. Επίσης εδώ και τώρα με απόφαση του κράτους, της κυβέρνησης, των υπουργών πρέπει να σταματήσουν να πληρώνουν τέλη για τη δήλωση ζημιάς οι αγρότες. Δεν μπορεί δηλαδή ο παραγωγός να πληρώνει 150 ευρώ για να κάνει μια δήλωση ζημιάς για την παραγωγή που έχασε. Μάλιστα στο Λιανοκλάδι είχαμε σε ένα μήνα δύο φορές χαλάζι, που σημαίνει δυο δηλώσεις ζημιάς, δηλαδή 300€! Πού να τα βρει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος που καταστράφηκε από την κακοκαιρία; Επίσης να απαλλαγούν οι αγρότες των πληγείσων περιοχών από τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά είναι ορισμένα πολύ άμεσα μέτρα που πρέπει να παρθούν αυτή τη στιγμή.

»Ταυτόχρονα ισχύουν τα υπόλοιπα αιτήματα που έχουμε θέσει. Δηλαδή να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που εκτός των άλλων πρέπει να καθορίζεται στο 100% η αποζημίωση για τη ζημιά, 100% να αποζημιώνεται ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος. Επίσης να στελεχωθούν οι υπηρεσίες αυτές για να γίνονται γρήγορα οι καταγραφές, να μην γίνονται έρμαια γραφειοκρατικών διαδικασιών που δεν καταλήγουν πουθενά και περνάνε οι μήνες και τα χρόνια και ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Αυτά είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία τα παλεύει και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Τα παλεύουν οι ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων, οι αγροτικοί σύλλογοι. Σαν μια γροθιά ενωμένοι, όλοι πρέπει να τα παλέψουμε αυτά τα ζητήματα. Αν δεν κινητοποιηθεί ο λαός της Φθιώτιδας, απ’ την Αμφίκλεια μέχρι εδώ την περιοχή της Μακρακώμης, του Δομοκού κ.α. δεν πρόκειται να ακούσουν τίποτα. Ξέρουμε ότι απ’ το ένα αυτί τους μπαίνουν, απ’ το άλλο τους βγαίνουν.

Εμείς δεν σταματάμε την προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε, θα τους πιέζουμε για να πάρουν αυτά τα άμεσα μέτρα, που θα είναι μια στοιχειώδης ανακούφιση αυτή τη στιγμή».

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Συνεχής υποβάθμιση αγροτών

Σχετικά με τις αιτίες των μεγάλων προβλημάτων για τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας ανέφερε χαρακτηριστικά «Βεβαίως πρέπει να ανοίξει το ζήτημα, σε τελευταία ανάλυση, και για όλους εμάς και για όλο τον ελληνικό λαό, για τους εργάτες, τους υπαλλήλους, τους αγρότες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, το τι πολιτικές επιλογές κάνουμε. Διότι εδώ που φτάσαμε ήταν συνέπεια μιας πολιτικής συνεχούς υποβάθμισης της αγροτικής παραγωγής, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, κυρίως των μικρών και μεσαίων. Μόνο και μόνο για να συγκεντρώνεται η γη, για να συγκεντρώνεται όλη η παραγωγή σε μεγάλες καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις. Για να τρώνε οι μεσάζοντες, οι μεγαλέμποροι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές. Για αυτούς γίνονται αυτοί οι νόμοι που ψηφίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχουν ψηφίσει όλες διαδοχικά οι κυβερνήσεις.

»Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη γραμμή κινείται. Γι’ αυτό και πριμοδοτεί άλλα προϊόντα από τη Mercosur, από άλλες χώρες. Ενώ ο πλούτος που έχει η Ελλάδα, ο πλούτος που έχει η πατρίδα μας, αυτόν που παράγουν δηλαδή οι αγρότες, που παράγουν οι καλλιεργητές, που παράγουν οι κτηνοτρόφοι, φτάνει για να ζήσει όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά να κάνει και εξαγωγές ισότιμες, με κέρδος για τον ελληνικό λαό. Αλλά τα μονοπώλια, οι μεγάλοι δεν έχουν τέτοιο σκοπό. Είναι για πάρτη τους. Γι’ αυτό βλέπετε οι κυβερνήσεις νομοθετούν στη Βουλή για να μην πληρώνουν φόρους οι εφοπλιστές. Τώρα νομοθετούν για να μην πληρώνουν φόρο και οι στρατηγικοί επενδυτές. Εκτός από τους εφοπλιστές βάζουν και φοροαπαλλαγές σε επενδυτές αιολικής ενέργειας και άλλα μονοπώλια, τα οποία λυμαίνονται τον πλούτο και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Αλλά όμως οι επιλογές είναι δικές μας. Γιατί αυτό το σύστημα και σάπιο είναι και διεφθαρμένο.

»Είδατε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει οδηγηθεί η κατάσταση. Να μην παίρνουν χρήματα οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι και να λυμαίνονται πάλι αυτά τα κονδύλια κάποιοι λίγοι, κάποια λαμόγια, κάποιοι κομματικοί φίλοι των εκάστοτε κυβερνήσεων και οι διάφοροι υπουργοί, που θα πρεπε εδώ και τώρα να τους κατάσχουν τις περιουσίες και να αποδώσουν αυτά τα χρήματα στους αγρότες. Να αφήσουν τα “δεν έχουμε λεφτά”, “δεν έχουμε δημοσιονομικές αντοχές” και “δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα”, όπως λέει ο Μητσοτάκης, για να δώσει στην ελληνική αγροτιά χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές, να δώσει αποζημιώσεις επαρκείς τώρα για να μπορεί να παράγει ξανά ο Έλληνας αγρότης και εδώ στη Φθιώτιδα και παντού. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε επιτέλους και σαν λαός κατάματα. Να πάρουμε τις αποφάσεις μας και οργανωμένοι σαν μια γροθιά, όλοι ενωμένοι να παλέψουμε στους δρόμους του αγώνα. Εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε και ξέρετε ότι το λέμε και το κάνουμε πράξη, είναι ότι θα είμαστε στο πλευρό σας και μέσα στη Βουλή και παντού. Θα προωθούμε τα αιτήματά σας για να τους πιέσουμε, να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Μόνο έτσι θα υπάρξει και η στοιχειώδης ανακούφιση μέχρι να αλλάξει ριζικά ρότα αυτός ο τόπος. Αλλά αυτό θέλει γνήσια λαϊκή κυβέρνηση, λαϊκή εξουσία. Θέλει το ΚΚΕ όπως είναι στην πρωτοπορία μπροστά, αλλά με επιλογή του λαού. Και αυτό σας καλούμε να το κάνετε από τώρα».

«Πρέπει το κράτος να πληρώσει»

Αναφερόμενος στην πρόταση διεξόδου και το Πρόγραμμα του ΚΚΕ ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε πως η «ουσία βρίσκεται στο Πρόγραμμα του ΚΚΕ, στο σχέδιο που έχουμε εμείς για τη διακυβέρνηση, για το πώς θα επιλύει ζητήματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή και την προστασία της αγροτικής παραγωγής και του αγρότη από καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν οι δυνατότητες, οι επιστημονικές, οι τεχνολογικές στον 21ο αιώνα. Δεν είμαστε ούτε στον προηγούμενο αιώνα, ούτε πριν πολλές δεκαετίες. Έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Άρα, λοιπόν, το ζήτημα είναι τι σχέδιο έχει η κυβέρνηση και ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Γιατί δεν μπορεί να λες στον αγρότη στη Μακρακώμη “ξέρεις, πλήρωσε σαν αγροτικός σύλλογος, σαν δήμος, σαν κοινότητα ή εσύ προσωπικά τον ιδιώτη να έρθει εδώ να κάνει αντιχαλαζική προστασία με τη νέα τεχνολογία που υπάρχει”. Πρέπει το κράτος να πληρώσει και να είναι το ίδιο που θα σχεδιάσει αυτή την προστασία. Διότι τα μετεωρολογικά δεδομένα τα ξέρει, τα έχει. Ξέρει, για παράδειγμα, ότι σε αυτή την περιοχή θα πέσει χαλάζι περίπου τότε και άρα εδώ μπαίνει η επιστήμη, μπαίνει η τεχνολογία και γίνεται η αντιχαλαζική προστασία, όπως γίνεται και με την προστασία από τον παγετό και πάει λέγοντας.

»Άρα, λοιπόν, το ζήτημα είναι τι βούληση έχεις και τι πρόγραμμα έχεις να τα κάνεις αυτά και σε ποιους στηρίζεσαι. Σήμερα παίρνει ζεστό κρατικό χρήμα μια ιδιωτική εταιρεία για να βάλει στην υπηρεσία τα μηχανήματα που έχει και την τεχνολογία της. Γι' αυτά μιλάμε και μας λένε “κρατιστές”. Το κράτος πρέπει να ελέγχει για αυτά τα ζητήματα, την προστασία της αγροτικής παραγωγής, την προστασία του πλούτου του ελληνικού λαού. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο κεντρικό, επιστημονικά επεξεργασμένο, που να υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Και δυστυχώς τέτοιο πρόγραμμα, τέτοια θέληση δεν έχουν τα κόμματα του συστήματος και αυτοί που μας κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και αυτοί που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε, να αρχίσουμε να συζητάμε έστω, γιατί δεν είναι θέμα μιας στιγμιαίας απόφασης. Είναι θέληση η πλειοψηφία του λαού να βγει στο προσκήνιο, η πλειοψηφία του λαού να επιλέξει και σε εκλογές και με τους αγώνες. Γιατί εκεί πρέπει να τους στριμώξουμε. Εκεί πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις για το τι μέλλον θέλουμε για μας και τα παιδιά μας, για να ζήσουμε όλοι καλύτερα”.

Ο Δημήτρης Κουτσουμπας αναφέρθηκε στην ακρίβεια και τα προβλήματα των μικρών επαγγελματιών σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως: «Διάβαζα πριν το υπόμνημα που μου έδωσε ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου και ξέρουμε ότι την ίδια περίοδο που καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή, μαγαζιά κλείνουν στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή. Είναι αυτό το σύνθημα που λέγαμε παλιά “εργατιά, αγροτιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά”. Όταν ο εργάτης, ο υπάλληλος δεν έχει ένα αξιοπρεπή μισθό για να ψωνίσει και να ζήσει την οικογένειά του και όταν την ίδια στιγμή η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό, για ποιο πράγμα μιλάμε, λοιπόν;

»Και σου λέει ο κύριος Μητσοτάκης “δεν υπάρχουν λεφτά, δεν έχουμε τις δημοσιονομικές αντοχές”. Πώς να τις έχεις, όταν πληρώνεις δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο για τις ανάγκες άλλων, για τις ανάγκες των συμμάχων σου, του ΝΑΤΟ, για να στέλνεις πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή ή να στέλνεις πολεμικά συστήματα στην Ουκρανία, στο Ζελένσκι; Εδώ δεν έχει φαΐ ο κόσμος, δεν μπορεί να ζήσει, να περάσει το μήνα, είτε ο συνταξιούχος είτε ο οικογενειάρχης, τελειώνουν στα μισά του μήνα τα λεφτά, όταν υπάρχουν κι αυτά, και ανεβαίνουν στα ύψη οι τιμές, λόγω ακριβώς αυτών των πολεμικών επιχειρήσεων. Και σου λέει ο άλλος “δεν έχω λεφτά”. Μα πάρ’ τα από τους εφοπλιστές. Γιατί τους δίνεις φοροαπαλλαγές στο πετρέλαιο, στο ένα, στο άλλο; Δεν πληρώνουν τίποτα και το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους βγαίνουν από όλους εμάς, τους εργάτες, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους. Όλοι εμείς πληρώνουμε και όχι εκείνοι που δεν ξέρουν τι έχουν.

»Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα που πρέπει να σκεφτούμε, να αποφασίσουμε. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τα αιτήματά σας να τα προωθήσουμε. Γιατί θέλουμε να υπάρχει ζωή στο χωριό. Τα χωριά μας πρέπει να ξαναζωντανέψουν. Υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά υπάρχει και το “φευγιό” προς τα αστικά κέντρα. Γιατί ο νέος άνθρωπος, τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να κάτσουν εδώ να φτιάξουν οικογένεια όταν καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή, όταν δεν έχουν τι να παράγουν. Ο κτηνοτρόφος, επίσης, έχει προβλήματα. Ή όταν δεν υπάρχουν υποδομές και λείπουν σχολεία, λείπουν κέντρα υγείας, νοσοκομεία επαρκή, υποδομές για να μπορέσει ο λαός της περιοχής να έχει και άλλη δραστηριότητα, πολιτιστική, αθλητική, που χρειάζεται να ενισχυθεί η ύπαιθρος.

Αυτά είναι προγράμματα που πρέπει να απαιτήσουμε από αυτούς που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Το ΚΚΕ τέτοιο πρόγραμμα έχει. Εκεί θα δώσει τις προτεραιότητες. Γι’ αυτό σας καλούμε να συμπορευτείτε μαζί του, έστω και αν έχετε διαφορετικές αντιλήψεις ή επιφυλάξεις. Σκεφτείτε τα αυτά τα πράγματα, σκεφτείτε τα και δε θα χάσετε».





