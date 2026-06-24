Ιδιαίτερα σημαντικές τις εκδηλώσεις που φωτίζουν τη μνήμη και την ιστορική αλήθεια, που επιβεβαιώνουν ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη και μπορούν να γίνουν κύριοι του πεπρωμένου τους, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στο άνοιγμα των εκδηλώσεων «Ημέρες του Βιετνάμ στην Ελλάδα», που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο πάρκο Ελευθερίας βρέθηκε την Τετέτη ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσπούμπας.

Οι εκδηλώσεις, που θα διαρκέσεουν ως τις 26 Ιουνίου, διοργανώνονται από την πρεσβεία του Βιετνάμ στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Μνημείο Χο Τσι Μινχ, τον ΟΠΑΝΔΑ και τον Κινηματογράφο New Star.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Από τον πατριώτη νεαρό Νγκουγιέν Τατ Ταν, στο σύμβολο της εθνικής απελευθέρωσης Χο Τσι Μινχ» που αναφέρεται στη ζωή και την προσφορά του μεγάλου αυτού επαναστάτη.

Ο χαιρετισμός του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Χαιρετίζω την πραγματοποίηση των "Ημερών Βιετνάμ στην Ελλάδα". Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επιτρέπει στο ελληνικό κοινό να έρθει σε επαφή με στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού του Βιετνάμ, δυναμώνοντας τους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δυο λαών» σημείωσε κατά τον χαιρετισμό του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πρόσθεσε πως «θα ήθελα να ξεχωρίσω ιδιαίτερα τη θεματική φωτογραφική έκθεση με τίτλο "Από τον πατριώτη νεαρό Νγκουγιέν Τατ Ταν, στο σύμβολο της εθνικής απελευθέρωσης Χο Τσι Μινχ", αφιερωμένη στον ηγέτη του λαού του Βιετνάμ στους σκληρούς αγώνες που έδωσε για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας. Σε μια προσωπικότητα του διεθνούς επαναστατικού κινήματος και του πολιτισμού, που σφράγισε με τη δράση του, τους σκληρούς αγώνες του λαού του Βιετνάμ για την εθνική και κοινωνική του απελευθέρωση. Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας, με στόχο την ενοχοποίηση των λαϊκών αγώνων και τη συκοφάντηση των επαναστατικών παραδόσεων. Γι' αυτό θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές τις εκδηλώσεις που φωτίζουν τη μνήμη και την ιστορική αλήθεια, που επιβεβαιώνουν ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη και μπορούν να γίνουν κύριοι του πεπρωμένου τους».

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Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, κατέληξε λέγοντας: «επιτρέψτε μου να μνημονεύσω ότι αύριο, 25 Ιουνίου, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τον θάνατο του συντρόφου Κώστα Σαραντίδη, που πολέμησε στο πλευρό των Βιετμίνχ ενάντια στη γαλλική αποικιοκρατία. Ο θρυλικός Νγκουιέν Βαν Λαπ, παρασημοφορημένος Ήρωας των Λαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων του Βιετνάμ, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ και του ΚΚΕ, αποτέλεσε ζωντανό σύνδεσμο των λαών των δυο χωρών και των αγώνων τους. Εύχομαι από καρδιάς, εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ, καλή επιτυχία στην έκθεση και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις των Ημερών Βιετνάμ».

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/902.gr