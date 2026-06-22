Ο γ.γ της ΚΕ του ΚΚΕ, βρέθηκε το Σάββατο στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και εκεί είχε την ευκαιρία να συζητήσει με νέους ανθρώπους για ό,τι τους απασχολεί.

«Η ζωή μας δεν είναι excel. Το κόστος είναι μόνο για τον λαό για τη νεολαία. Αυτοί κρατάνε τα κέρδη για τους λίγους, για τους μεγάλους, για τα μεγάλα συμφέροντα] είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε νέους στη Δραπετσώνα, όπως ακούγεται και στο σχετικό βίντεο.

?️ «Η ζωή μας δεν είναι excel!» - Ο Δ. Κουτσούμπας απαντάει σε νέους και νέες για τα «κοστολογημένα προγράμματα» των άλλων κομμάτων ?Ο Δ. Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, βρέθηκε το Σάββατο 20/6 στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με νέους ανθρώπους για ό,τι τους απασχολεί. ? Δίνουμε στη δημοσιότητα απόσπασμα από ένα μικρό «πηγαδάκι» που στήθηκε με αφορμή τις δήθεν «κοστολογημένες» προτάσεις των άλλων κομμάτων για τη νεολαία.

«Εδώ, στις εργατογειτονιές του Πειραιά, στον χώρο του πρώην εργοστασίου των Λιπασμάτων, χτυπάει σήμερα η καρδιά του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή!Σε αυτόν εδώ τον χώρο, που δικαιωματικά ανήκει στον λαό του Πειραιά και στα παιδιά του, ώστε να μπορούν δωρεάν να ψυχαγωγηθούν, να αθληθούν, να αναπτύξουν τα πολιτιστικά τους ενδιαφέροντα!] δήλωσε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συνέχισε λέγοντας πως «για αυτό παλεύουμε, για να πάρει σάρκα και οστά η πρόταση διεκδίκησης του ΚΚΕ: Να προχωρήσει η απαλλοτρίωση και η απόδοση στον λαό συνολικά των 640 στρεμμάτων, χωρίς αποζημίωση! Όσοι από την κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα βλέπουν την περιοχή σαν φιλέτο για κερδοφόρες μπίζνες, να το ξεχάσουν! Θα είναι εδώ, όπως ήταν πάντα, ο λαός της περιοχής και το ΚΚΕ μπροστά, για να ματαιώσουν τέτοια σχέδια! Αυτό το μήνυμα στέλνει από εδώ σήμερα το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και η παρουσία όλων σας!

»Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή έχει ήδη απλώσει τα πανιά του, για να φτάσει σε κάθε πόλη και χωριό σε όλη την χώρα. Συνεχίζει να γράφει ιστορία, να αρμενίζει με πυξίδα το ευτυχισμένο μέλλον που θα φτιάξουμε, με την αισιοδοξία πως “η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει”. Πάντα καινοτόμο, γιατί στερεώνεται στα πιο όμορφα ιδανικά, στις επαναστατικές ιδέες του ΚΚΕ για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας, την οικοδόμηση ενός νέου κόσμου της πραγματικής ευημερίας και ελευθερίας, του σοσιαλισμού. Πάντα νεανικό και δυναμικό, γιατί χτίζεται με τα υλικά της εθελοντικής προσφοράς και της ανιδιοτέλειας, ακτινοβολώντας τις ελπίδες, τις διεκδικήσεις και τα όνειρα της νέας γενιάς που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Σταθερό σημείο αναφοράς για την τέχνη που αφυπνίζει και δεν αποκοιμίζει, που εμπνέει και εμπνέεται από τους αγώνες του λαού μας. Για αυτό και ενοχλεί τους διάφορους “εμπόρους” του πολιτισμού, όπως τον υφυπουργό που προχώρησε στην θρασύτατη δήλωση ότι “το ΚΚΕ δε θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα”, είπε ο Φωτήλας. Πήρε βέβαια την απάντηση που του άξιζε από 100άδες καλλιτέχνες, ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, που καταδίκασαν τις δηλώσεις του και τον έβαλαν στη θέση του.

«Για εμάς, η πρωτοπόρα Τέχνη είναι δύναμη ανατρεπτική, επαναστατική!»

»Γιατί ο κόσμος ξέρει πως το ΚΚΕ με τις ιδέες και τους αγώνες του ενέπνευσε πολλούς από τους σημαντικότερους ανθρώπους του πολιτισμού. Γιατί ο κόσμος βλέπει πως το ΚΚΕ με τις μοναδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του συμβάλλει στην διάδοση του κοινωνικά χρήσιμου έργου, στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών - δημιουργών. Επιβεβαιώνεται μέσα και από τον Πολιτισμό ο ριζικά διαφορετικός χαρακτήρας του Κόμματός μας από όλα τα άλλα κόμματα που αντιμετωπίζουν τον πολιτισμό ως εμπόρευμα! Αντίθετα, για εμάς, η πρωτοπόρα Τέχνη είναι δύναμη ανατρεπτική, επαναστατική! Είναι μια δύναμη που μπορεί να ανυψώσει, να μεταπλάσει τους ανθρώπους, αυτούς που τελικά θα αλλάξουν τον κόσμο!» είπε κατά την ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.