Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς.

Δύο ταχυτήτων αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς.