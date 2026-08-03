Η περικοπή των θέσεων οδηγεί σε εξοικονόμηση 12,96 εκατ. ευρώ, καθώς η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος περιορίζεται από 26,352 εκατ. ευρώ σε 13,392 εκατ. ευρώ.

Σημαντική μείωση στον αριθμό των υποτροφιών που χορηγεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα φέρνει νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες υποτροφίες περιορίζονται από 610 σε 310, δηλαδή μειώνονται κατά περίπου 49%, χωρίς να αλλάζουν οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αφορά υποψήφιους διδάκτορες που πραγματοποιούν την έρευνά τους σε ελληνικά πανεπιστήμια και χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus (ΕΚΤ+). Στόχος του είναι να προσφέρει οικονομική στήριξη σε νέους ερευνητές, ώστε να μπορούν να αφοσιωθούν στην εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από την εργασία τους για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Στην πράξη, η αλλαγή σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθούν 300 λιγότεροι υποψήφιοι διδάκτορες σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος. Αν και η κυβέρνηση δεν τροποποιεί τα κριτήρια επιλογής ούτε το ύψος της υποτροφίας, ο μικρότερος αριθμός διαθέσιμων θέσεων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων.

Η περικοπή των θέσεων οδηγεί σε εξοικονόμηση 12,96 εκατ. ευρώ, καθώς η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος περιορίζεται από 26,352 εκατ. ευρώ σε 13,392 εκατ. ευρώ. Η εξοικονόμηση αυτή κατανέμεται ισόποσα στα οικονομικά έτη 2027, 2028 και 2029, με 4,464 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, το ΙΚΥ αποτελεί τον βασικό δημόσιο φορέα χορήγησης υποτροφιών στην Ελλάδα και διαχρονικά στηρίζει φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ειδικά οι υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς επιτρέπουν στους νέους ερευνητές να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην επιστημονική τους εργασία, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγή νέας γνώσης και την έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια.