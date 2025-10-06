Όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία αιτήσεων και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι μέσω ΙΚΥ και Fulbright Greece.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Ίδρυμα Fulbright Greece υλοποιούν ένα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας στις Η.Π.Α., το οποίο απευθύνεται σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες ελληνικών Α.Ε.Ι. Για το έτος 2026 προκηρύσσουν πέντε (5) υποτροφίες διάρκειας έξι (6) μηνών για την πραγματοποίηση έρευνας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των Η.Π.Α. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι. H κινητικότητα, διάρκειας έξι μηνών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως την 31η Μαΐου 2027.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της κινητικότητας επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α. και η ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών και αμερικανικών Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (δείτε εδώ)

Οικονομικές παροχές

Στους Έλληνες υποτρόφους που θα μεταβούν στις ΗΠΑ καταβάλλονται:

μηνιαία τροφεία ύψους δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€2.800,00) ήτοι συνολικά δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€16.800,00)

κατ’ αποκοπή ποσό πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00), για την κάλυψη δαπανών πρώτης εγκατάστασης

δαπάνες για την αγορά τυχόν απαιτούμενων αναλώσιμων της έρευνας, ύψους έως χιλίων οκτακοσίων ευρώ (€ 1.800,00)

αντίτιμο ενός αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης με επιστροφή, ύψους έως δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2026-2027 είναι ανοικτή από τις 03/10/2025 και λήγει στις 28/11/2025 και ώρα Eλλάδος 23:59.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apply.iie.org/ffsp2026/

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και να επισυνάψουν σε μορφή φορητού εγγράφου (pdf) τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. σελ 3-4 της Πρόσκλησης).