Χρηματοδότηση ομάδων φοιτητών για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς ανακοίνωσε το ΙΚΥ, όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις και τα ποσά.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για ομάδες φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ που θα συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 15 Οκτωβρίου με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να πρέπει να αιτηθούν για ένταξη στη χρηματοδότηση καταθέτοντας τη σχετική αίτηση στις Γραμματείες των ΑΕΙ, με την απαραίτητη βεβαίωση ότι οι ομάδες εκπροσωπούν επίσημα το Τμήμα τους στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς.

Το ύψος της χρηματοδότησης αφορά 500 ευρώ κατ’ αποκοπή για κάθε φοιτητή/τρια, με ανώτατο ποσό 5.000 ευρώ ανά ομάδα (σε περίπτωση που αυτή έχει περισσότερα από 10 μέλη).

Η χρηματοδότηση της συμμετοχής φοιτητών/τριών σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, αποκλείεται.

Τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια για την αίτηση των φοιτητών

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. να επιλέξει, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, τις προτάσεις εκείνες που προτίθεται να ενισχύσει μέχρι το ύψος του ανώτατου κάθε φορά διαθέσιμου για τη δράση αυτή προϋπολογισμού, συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια: α) Κριτήρια που αφορούν στους διαγωνισμούς, όπως:

-η παράδοση, η εμβέλεια και η αναγνωρισιμότητα ενός διαγωνισμού.

-ο αριθμός και το κύρος των συμμετεχόντων πανεπιστημίων σε κάποιο διαγωνισμό.

- οι απαιτήσεις για την προετοιμασία της συμμετοχής στον διαγωνισμό. - οι διαδικασίες των κρίσεων. - το ύψος των εξόδων συμμετοχής στον διαγωνισμό, τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τις

ημέρες παραμονής στο εξωτερικό για τις ανάγκες του διαγωνισμού. - η διασύνδεση του διαγωνισμού με το πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών.

Κριτήρια που αφορούν στα Τμήματα/Σχολές, όπως:

- οι βάσεις εισαγωγής των φοιτητών/τριών σε αυτά.

- η πιστοποίησή τους και η αξιολόγησή τους. - η συστηματική συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς. - οι επιδόσεις τους κατά τη συμμετοχή τους σε προηγούμενους διεθνείς διαγωνισμούς.

- η προηγούμενη χρηματοδότησή τους από το Ι.Κ.Υ. για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς,

η οποία μπορεί να αποτελεί λόγο για να προτιμηθεί η ενίσχυση κάποιων άλλων αιτούντων, χωρίς, όμως να αποκλείεται ένα Τμήμα που σημειώνει διαρκώς επιτυχίες να ενισχύεται κατ’ έτος, επιβραβεύοντας την σταθερή επίδοσή του που αναδεικνύει τη χώρα διεθνώς.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., τα οικεία Τμήματα /Σχολές πρέπει να αποστείλουν στο Ι.Κ.Υ., μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026:

α) Αναλυτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των φοιτητών/τριών που έχουν επιλεγεί , τον ΑΦΜ τους και τον IBAN του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής, ώστε να τους

κατατεθεί απ’ ευθείας η οικονομική ενίσχυση από το Ι.Κ.Υ.

β) Αποδεικτικό εγγραφής των εν λόγω φοιτητών/τριών στον διαγωνισμό για τον οποίο θα έχουν

επιλεγεί.

Ομάδες φοιτητών/τριών που χρηματοδοτήθηκαν για τη συμμετοχή τους σε προκριματικό στάδιο διεθνούς διαγωνισμού, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και για το τελικό στάδιο του διαγωνισμού.

Το βραβείο θα κατατίθεται από το Ι.Κ.Υ. απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που θα υποδεικνύονται από τα ενδιαφερόμενα Τμήματα/Σχολές σε αναλυτική κατάσταση που θα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των βραβευθέντων φοιτητών/τριών, τον ΑΦΜ τους και τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

Εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, τα οικεία τμήματα αποστέλλουν αυτεπάγγελτα στο Ι.Κ.Υ., βεβαίωση συμμετοχής από το διοργανωτή του διαγωνισμού, όπου θα

αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας, καθώς και ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής του. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως η ανωτέρω βεβαίωση ή εάν από το

περιεχόμενό της δεν προκύπτει ότι ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ή δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός το Ι.Κ.Υ. θα προβεί στην ανάκτηση της αντίστοιχης

χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 133397/Β2/12.8.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υποτροφιών

του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Β’ 2628).

Οι αιτήσεις και η σχετική πρόσκληση προς τις γραμματείες διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ.

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 210 3726346 και 210 3726395 και στα e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.





Δείτε εδώ την πρόσκληση για αίτηση χρηματοδότησης