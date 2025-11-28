Οι φοιτητές κλιμακώνουν την διαμαρτυρία τους διαμηνύοντας ότι «ζητάμε στήριξη στις σπουδές, όχι υποβάθμιση και διαγραφές!».

Σε αναβρασμό βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες τα πανεπιστήμια της Αθήνας, καθώς φοιτητικοί σύλλογοι προχωρούν σε συμβολικούς και καθολικούς αποκλεισμούς γραμματειών, διαμαρτυρόμενοι για τις επικείμενες διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών και την εφαρμογή των ορίων φοίτησης ν+2/ν+3. Οι κινητοποιήσεις αφορούν τόσο φοιτητές που βρίσκονται κοντά στο όριο φοίτησης όσο και εκείνους που αντιμετωπίζουν σοβαρές προσωπικές, οικογενειακές ή οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες δεν τους επέτρεψαν να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους εντός του «κανονικού» χρόνου.

Οι φοιτητές τονίζουν ότι το μέτρο της διαγραφής δεν είναι απλώς γραφειοκρατικό, αλλά έχει σημαντικές κοινωνικές και προσωπικές συνέπειες, αποκλείοντας φοιτητές που συνδυάζουν σπουδές και εργασία, φοιτητές με προβλήματα υγείας ή οικογενειακές υποχρεώσεις, και όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα λόγω οικονομικών περιορισμών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι χαρακτηρίζουν τη διαδικασία ως υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και ζητούν την άμεση αναστολή των διαγραφών.

{https://www.facebook.com/foititesmazi/posts/pfbid02g611DYGzJttcxzq5gbsQTiFpQxLQUyrZoimckV3dxSMGRFwgpznrFkpTLhsfRhmPl}

Οι κινητοποιήσεις που είναι σε πλήρη εξέλιξη περιλαμβάνουν αποκλεισμούς γραμματειών σε πολλές σχολές της Αθήνας, γενικές συνελεύσεις και συγκεντρώσεις φοιτητικών συλλόγων, παρεμβάσεις στις Συγκλήτους και στα διοικητικά συμβούλια των ιδρυμάτων ενώ δρομολογούνται κοινές συντονισμένες δράσεις φοιτητών από διαφορετικά τμήματα και πανεπιστήμια, με στόχο την κοινή στήριξη και την ενίσχυση της φωνής τους.

Τα βασικά αιτήματα των φοιτητών αφορούν την αναστολή εφαρμογής των διαγραφών «αιώνιων» φοιτητών, αναστολή ή κατάργηση των ορίων σπουδών ν+2/ν+3, ενίσχυση υποστηρικτικών δομών και φοιτητικής μέριμνας, ιδιαίτερα για εργαζόμενους και νεοεισερχόμενους φοιτητές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας στο Dnews φοιτητές υπογραμμίζουν ότι η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να παραμένει προσβάσιμη, ανεξαρτήτως οικονομικών, οικογενειακών ή προσωπικών δυσκολιών, και ότι η διαγραφή των φοιτητών αποτελεί φαύλο κύκλο αποκλεισμού αντί για μέτρο βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες, με περισσότερους αποκλεισμούς, συγκεντρώσεις και πιθανές πανελλαδικές δράσεις, καθώς οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν άμεσες απαντήσεις από τις πρυτανικές αρχές και το υπουργείο Παιδείας. Στόχος τους είναι να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να εξασφαλίσουν ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει το δικαίωμα στη μόρφωση λόγω γραφειοκρατικών ή οικονομικών εμποδίων.

Η σημερινή κατάσταση αντικατοπτρίζει την εντεινόμενη ανησυχία της φοιτητικής κοινότητας, η οποία αντιδρά δυναμικά σε μέτρα που θεωρεί άδικα και αποκλειστικά, προτάσσοντας την συλλογική δράση και την αλληλεγγύη. Οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση παραμένει δημόσιο αγαθό για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και με ουσιαστική στήριξη για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

{https://www.facebook.com/foititesmazi/posts/pfbid02169eWrKb1UGWvVDsSPFc8YbTEAYbiKK92KYHwzaw9ya2AwxYcBZogdrKTyQkFmgDl}

Πανελλαδική Συνάντηση Φοιτητικών Συλλόγων στις 6 Δεκεμβρίου στο Πάντειο

Το Σάββατο 6 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί η φετινή Πανελλαδική Συνάντηση Συντονισμού Φοιτητικών Συλλόγων του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα στις 11:00, με σύνθημα «αντεπίθεση! Πτυχία με αξία και δωρεάν σπουδές – όχι καταστολή και διαγραφές». Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθεί η συντονισμένη κλιμάκωση του αγώνα του φοιτητικού κινήματος για να δοθεί ενιαία πανελλαδική και μαζική απάντηση στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για περαιτέρω εμπορευματοποίηση των σπουδών με την εφαρμογή νόμων που οι φοιτητές έχουν απορρίψει τονίζει η φοιτητική κοινότητα. Όπως σημειώνουν οι φοιτητές «σε λίγους μήνες σχεδιάζεται η διαγραφή φοιτητών που παλεύουν με το χρόνο! Το υπουργείο όχι μόνο επιμένει στην απόσπαση της παιδαγωγικής - διδακτικής επάρκειας, ξεκινά η λειτουργία των Ιδιωτικών «Πανεπιστημίων», κουπόνια αγοράς μαθημάτων κτλ. Οι φοιτητικοί σύλλογοι συντονισμένα δυναμώνουμε τον αγώνα για να βάλουμε εμπόδια στην πολιτική υποβάθμισης των σπουδών μας. Απαιτούμε μέτρα στήριξης και όχι διαγραφές φοιτητών και υποβάθμιση των πτυχίων μας.» Η συνάντηση θα καταλήξει σε ένα πανελλαδικό σχέδιο δράσης και κινητοποιήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα.

{https://www.facebook.com/foititesmazi/posts/pfbid0osau9ZN8iFJhCzRXy1TKTMYNSjxmnGxFxnJuwY6Z1jgkMr3zDnBWWDaFEGUffAkGl}

Διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών: Τέλος χρόνου για χιλιάδες σπουδαστές

Η «καυτή πατάτα» των επικείμενων«αιώνιων» φοιτητών που επιχειρεί να υλοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να δρομολογήσει κλιμάκωση φοιτητικών κινητοποίησεων. Το ΥΠΑΙΘΑ ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι οι λιμνάζοντες φοιτητές πλέον κινδυνεύουν να χάσουν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα εάν δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Η διαδικασία αφορά κυρίως φοιτητές που εισήχθησαν στα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και βρίσκονται κοντά στο ανώτατο όριο φοίτησης για το πρόγραμμά τους. Για να αποφύγουν τη διαγραφή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ένα σημαντικό ποσοστό των μαθημάτων τους και να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προγράμματός τους.

Οι φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης στην γραμματεία του τμήματος τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση των βαθμολογιών της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, κατά την οποία συμπληρώνεται η ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, δεν επιτρέπεται ούτε η μερική φοίτηση, ούτε η διακοπή της φοίτησης. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα ένστασης και ειδικές ρυθμίσεις για φοιτητές με σοβαρούς λόγους υγείας, ΑμεΑ ή άλλες έκτακτες συνθήκες. Για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αλλά εκκρεμεί μόνο η πρακτική άσκηση ή η πτυχιακή/διπλωματική εργασία, η διάρκεια φοίτησης παρατείνεται έως ότου ολοκληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Τα ΑΕΙ υποχρεούνται να στείλουν πλήρεις λίστες με την κατάσταση των «αιώνιων» φοιτητών στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2025. Όσοι σπουδαστές δεν εντάσσονται σε καμία από τις προβλεπόμενες ευεργετικές διατάξεις και δεν λάβουν παράταση χρόνου, θα διαγράφονται αυτοδικαίως.