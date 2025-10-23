Τα όρια φοίτησης στα ΑΕΙ ανοίγουν το δρόμο για τις διαγραφές φοιτητών, ποιοι εξαιρούνται και ποιοι διαγράφονται οριστικά.

Το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί τις πρώτες διαγραφές αιώνιων φοιτητών με τα πανεπιστήμια να καλούνται έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025 να αποστείλουν τα μητρώα με τους «λιμνάζοντες» φοιτητές έχοντας προηγηθεί τα αποτελέσματα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου για να διαπιστωθεί ποιοι εξ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορούν να λάβουν παράταση ενός έτους για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Στα σκαριά οι πρώτες διαγραφές αιώνιων φοιτητών

Προς αυτή την κατεύθυνση δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση που καθορίζει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των πανεπιστημίων, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκκαθάριση των μητρώων φοιτητών και την οριστική διαγραφή των αιώνιων φοιτητών. Η χαρτογράφηση των ενεργών και ανενεργών φοιτητών είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς το Υπουργείο έχει διαμηνύσει ότι η διαδικασία των διαγραφών είναι δρομολογημένη και πλέον τα πανεπιστήμια καλούνται να ενεργοποιηθούν ώστε να ενημερώσουν τους φοιτητές για το χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας σημειώνουν στο Dnews ότι η δημοσίευση του ΦΕΚ σηματοδοτεί την έναρξη της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου με τελικό στόχο να ενισχυθεί εμπράκτως η εικόνα των ΑΕΙ, μετά από δεκαετίες συσσώρευσης ανενεργών φοιτητών. «Θέτουμε σε εφαρμογή ένα σαφές και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα πανεπιστήμιά μας. Εξασφαλίζουμε την ακαδημαϊκή συνέπεια και την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων, δίνοντας παράλληλα δίκαιες ευκαιρίες σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους», δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Παπαϊωάννου. Όπως είπε, μπαίνει τέλος σε παθογένειες δεκαετιών και δίνεται η δυνατότητα στα Ιδρύματα να λειτουργούν με κανόνες που ενισχύουν την ακαδημαϊκή ποιότητα και το κύρος των πτυχίων. «Η Ελλάδα θέλει πανεπιστήμια σύγχρονα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά διεθνώς. Αυτό υπηρετούμε με σταθερά βήματα, βάζοντας στο κέντρο τον φοιτητή, την αριστεία και την ουσιαστική σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας».

Τέλος οι αιώνοι φοιτητές: Τα νέα όρια φοίτησης

Η απόφαση προβλέπει ότι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι η ελάχιστη διάρκεια σπουδών του προγράμματος, προσαυξημένη κατά:

+4 εξάμηνα (2 έτη) για τετραετή προγράμματα,

+6 εξάμηνα (3 έτη) για πενταετή και εξαετή προγράμματα.

Δηλαδή, για ένα τετραετές πτυχίο το ανώτατο όριο φοίτησης είναι έξι έτη, για πενταετές πρόγραμμα οκτώ έτη, και για εξαετές πρόγραμμα εννέα έτη.

Ποιους φοιτητές καλύπτουν τα νέα όρια φοίτησης

Για όσους εισήχθησαν από το 2022-2023 και μετά, το χρονικό όριο ισχύει εξ αρχής. Για όσους είχαν εισαχθεί νωρίτερα, η μέτρηση ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Ειδικότερα, φοιτητές που είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021, λαμβάνουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος, με έναρξη υπολογισμού από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Τετραετή προγράμματα: 4 έτη

Πενταετή προγράμματα: 5 έτη

Εξαετή προγράμματα: 6 έτη

Έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική

Φοιτητές που οφείλουν έως δύο μαθήματα μετά την παρέλευση του χρόνου παράτασης μπορούν να ζητήσουν έκτακτη εξεταστική εντός 10 ημερών από τα αποτελέσματα, με αναστολή της διαγραφής μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα πρέπει να εκδοθούν έως 15 Δεκεμβρίου ή 31 Μαΐου, ανά περίπτωση.

Η Γραμματεία ενημερώνει τους φοιτητές και εκδίδεται απόφαση για το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι υπέβαλαν αίτηση.

Παράταση και εξαιρέσεις: Το «παραθυράκι» δεύτερης ευκαιρίας

Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν παράταση φοίτησης εφόσον:

Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων, και

Έχουν συμμετάσχει σε δύο εξεταστικές περιόδους τα τελευταία δύο χρόνια.

Η παράταση μπορεί να δοθεί για έως δύο εξάμηνα, ή τρεις, εφόσον απομένει μόνο πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση. Εξαιρούνται πλήρως από τα όρια φοίτησης οι φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, οι οποίοι και δεν διαγράφονται.

Οι φοιτητές ΑμεΑ καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. είτε γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), είτε γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος από την οποία προκύπτει η πιστοποιημένη αναπηρία και το ποσοστό αυτής. Εναλλακτικά της προσκόμισης γνωμάτευσης του προηγούμενου δύναται να επιδεικνύεται ή να προσκομίζεται κάρτα αναπηρίας του άρθρου 106 του ν. 4961/2022 (Α’ 146) και η Γραμματεία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποχρεούται να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μη-

τρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ίδιου νόμου. Εάν η γνωμάτευση του αρμόδιου φορέα αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την πιστοποίητης αναπηρίας, οι φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίζουν νέα γνωμάτευση ή κάρτα αναπηρίας σε ισχύ για τη χρήση του δικαιώματος εξαίρεσης από την ανώτατη

διάρκεια φοίτησης.

Βήμα βήμα η διαδικασία εκκαθάρισης των μητρώων και η διαγραφή των αιώνιων φοιτητών

Μετά τη λήξη της ανώτατης διάρκειας, όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους διαγράφονται αυτοδικαίως εντός δύο μηνών από το τέλος της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Τα ιδρύματα υποχρεούνται να εκδώσουν πιστοποιητικό για τους διαγραφέντες, στο οποίο θα αναφέρονται τα μαθήματα που έχουν περάσει και οι αντίστοιχες μονάδες ECTS. Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά πιστωτικών μονάδων (ECTS) ή για συμμετοχή σε εξετάσεις άλλου Τμήματος/Σχολής, εφόσον έχει συγκεντρωθεί τουλάχιστον 120 ECTS και υπάρχει έγκριση του Τμήματος/Σχολής.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής μετά την έκδοση του συνόλου των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ελέγχει ετησίως το μητρώο φοιτητών του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι φοιτητές συμπληρώνουν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 και συντάσσει προσωρινό κατάλογο τωνφοιτητών που διαγράφονται αυτοδικαίως λόγω υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης αποφάσεων επί των αιτήσεων παράτασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, καθώς και της διενέργειας έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής σύμφωνα με το άρθρο 6, ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής καταρτίζει ετησίως οριστικό κατάλογο με το σύνολο των φοιτητών που διαγράφονται λόγω υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 και της παρούσας. Ο κατάλογος επέχει θέση διαπιστωτικής πράξης διαγραφής και αναρτάται ανωνυμοποιημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαί δευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η μη σύνταξη, ανάρτηση και αποστολή του καταλόγου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Το ΦΕΚ με τα όρια φοίτησης και τη διαδικασία διαγραφών των αιώνιων φοιτητών