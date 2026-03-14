Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρθηκε στην απώλεια του Γερμανού φιλοσόφου, Γιούργκεν Χάμπερμας που άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο (14/3) σε ηλικία 96 ετών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Ο Γιούργκεν Χάμπερμας που έφυγε από τη ζωή υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους του 20ου και 21ου αιώνα και η σκέψη του επηρέασε καθοριστικά τον δημοκρατικό και προοδευτικό στοχασμό των τελευταίων δεκαετιών».

Αναλυτικά:

«Ο Γιούργκεν Χάμπερμας που έφυγε από τη ζωή υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους του 20ου και 21ου αιώνα και η σκέψη του επηρέασε καθοριστικά τον δημοκρατικό και προοδευτικό στοχασμό των τελευταίων δεκαετιών.

Με το έργο του για τη δημόσια σφαίρα, τη διαβουλευτική δημοκρατία και τη σημασία του ορθολογικού δημόσιου διαλόγου, υπερασπίστηκε σταθερά την αξία της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και της κοινωνικής χειραφέτησης απέναντι στον αυταρχισμό, τον εθνικισμό και την κοινωνική ανισότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε όλη τη δημόσια διαδρομή του υπήρξε μια ισχυρή φωνή υπέρ της δημοκρατικής Ευρώπης, του κοινωνικού κράτους και της πολιτικής συμμετοχής των πολιτών. Η σκέψη του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προοδευτικού ορίζοντα για την Ευρώπη και τα κοινωνικά κινήματα».