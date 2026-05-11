Καλεί πολίτες και δημοκρατικές δυνάμεις να βάλουν «φραγμό» στους σχεδιασμούς Κασιδιάρη.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Οι χυδαιότητες του καταδικασμένου νεοναζιστή και πρώην βουλευτή της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, συνιστούν πρόκληση για την ίδια τη δημοκρατία.



Αμετανόητος για τις δολοφονίες και τα δεκάδες ακόμη εγκλήματα που διέπραξε η Χρυσή Αυγή, ο Ηλ. Κασιδιάρης δήλωσε την πρόθεσή του να ιδρύσει κόμμα, όταν αποφυλακιστεί. Όλα αυτά βέβαια δεν συμβαίνουν εν κενώ, αλλά, αντίθετα, σε μια συγκυρία που η ρητορική και πρακτικές τμήματος του πολιτικού συστήματος δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να ρίχνουν νερό στον μύλο της άκρας δεξιάς, τροφοδοτώντας καθημερινά τη δημόσια σφαίρα με ρατσισμό και μισαλλοδοξία.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και όλους τους πολίτες να βάλουν φραγμό σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Οι νεοναζί είναι και πρέπει να παραμείνουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».