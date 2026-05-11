Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε βέβαιος πως οι Ιρανοί θα υποχωρήσουν, είπε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει η «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ και αποκάλυψε ότι σκέφτεται «σοβαρά» να κάνει τη Βενεζουέλα 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
Σε δηλώσεις που έκανε στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν «θα υποχωρήσουν», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζον Ρόμπερτς. Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να διαπραγματευτεί με το σημερινό καθεστώς ή αν πρέπει να υπάρξει άλλος ένας γύρος «αλλαγής καθεστώτος», απάντησε: «Θα διαπραγματευτώ μαζί τους μέχρι να κάνουν συμφωνία».
{https://x.com/johnrobertsFox/status/2053848942673064064}
Ακόμα, ανέφερε πως οι Ιρανοί διαπραγματευτές του είπαν πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανακτήσουν την «πυρηνική σκόνη» από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, επειδή η Τεχεράνη δεν διαθέτει την τεχνολογία για να το κάνει αυτό.
{https://x.com/johnrobertsFox/status/2053845884278800712}
Για τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι σκέφτεται την επανέναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία», αλλά σημείωσε πως η καθοδήγηση πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό θα είναι μόνο ένα μέρος της, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις.
{https://x.com/johnrobertsFox/status/2053854806523986083}
Στις ίδιες τηλεφωνικές δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως εξετάζει σοβαρά μια κίνηση ώστε η χώρα να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
{https://x.com/johnrobertsFox/status/2053844898890051748}