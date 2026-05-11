Ο Ρότα έκανε push ups για να σηκώσει το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ.

Η απόλυτη «τρέλα» επικράτησε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος.

Η νίκη με 2-1 επί του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ έδωσαν στους «κιτρινόμαυρους» μαθηματικά το πρωτάθλημα. Και αμέσως ξέσπασε στα αποδυτήρια ένα πάρτι δίχως τέλος.

Η «Ένωση» ανάρτησε σήμερα βίντεο από τα όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια το βράδυ της Κυριακής. Οι παίκτες τραγουδούσαν και χόρευαν ασταμάτητα, ενώ αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Την παράσταση «έκλεψε» ο Λάζαρος Ρότα αφού αμέσως ξεκίνησε… προετοιμασία για την απονομή του πρωταθλήματος και τη στιγμή που θα πιάσει στα χέρια του το τρόπαιο. Άρχισε να κάνει push ups και έλεγε «Έτσι, για να το σηκώσω την Κυριακή!».



