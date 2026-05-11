Την προτίμησή της για την ΑΕΚ έδειξε η Κατερίνα Καινούργιου τραγουδώντας συνθήματα υπέρ της ομάδας!

Το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο πόστο της και στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μετά από ενάμιση μήνα αποχής λόγω εγκυμοσύνης.

Η παρουσιάστρια του Alpha πριν από περίπου έναν μήνα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, την Ξένια, ενώ σήμερα παρουσιάστηκε εμφανώς ανανεωμένη και χαρούμενη.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν δίστασε να τραγουδήσει συνθήματα υπέρ της ΑΕΚ η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος.

Αφορμή στάθηκε το δώρο που έλαβε από τον Φάνη Λαμπρόπουλο για την κόρη της, που όπως, εξήγησε ήταν φορμάκια με το λογότυπο του Παναθηναϊκού:

«Ευχαριστώ, έφερε ένα υπέροχο δώρο. Της έφερε μπλουζάκια Παναθηναϊκού. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Ένα χειροκρότημα για την ΑΕΚάρα παρακαλώ…», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου και αμέσως μετά ξεκίνησε να τραγουδά μερικά από τα πιο δημοφιλή συνθήματα της ομάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-difpclxeyu5l?integrationId=40599y14juihe6ly}