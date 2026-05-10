Λάμψη στην επίσημη τελετή έναρξης και το τιρκουάζ χαλί στη Βιέννη.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ξεκίνησε σήμερα, με το τιρκουάζ χαλί, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του Διαγωνισμού.

Συνολικά, 35 χώρες πέρασαν από το τιρκουάζ χαλί με αλφαβητική σειρά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές λίγο πριν από τους ημιτελικούς.

Με φόντο το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Αυστρίας και με το συρτάκι του Ζορμπά ο Akylas και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό.

Κρατώντας την ελληνική σημαία και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ο Akylas έκλεψε για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό. Είναι απίστευτο, η καρδιά μου, χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου φυσικά» ανέφερε ο Akylas.

H εβδομάδα του τελικού θα ξεκινήσει, για την ελληνική συμμετοχή με δύο κρίσιμες πρόβες, την πρωινή αλλά και την απογευματινή η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία του ημιτελικού.

Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στον πρώτο ημιτελικό την Τρίτη 12 Μαΐου όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην 4η θέση και διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.