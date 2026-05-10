Η Eurovision 2026 έχει πλέον ξεκινήσει δυναμικά.

Σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, είναι η επίσημη έναρξη της Eurovision 2026 με το καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί.

Πρόκειται για μία από τις πιο λαμπερές και πολυσυζητημένες στιγμές του διαγωνισμού. Καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον χώρο της εκδήλωσης, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενθουσιασμό και χρώμα.

Οι εκπρόσωποι των χωρών περπατούν στο εντυπωσιακό τιρκουάζ χαλί φορώντας δημιουργίες γνωστών σχεδιαστών, τραβώντας τα βλέμματα με τις στιλιστικές επιλογές και τις ιδιαίτερες εμφανίσεις τους.

Οι αποστολές έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν το κοινό, να φωτογραφηθούν και να μιλήσουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης λίγες ημέρες πριν από τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τιρκουάζ χαλί δεν αποτελεί μόνο μία λαμπερή φωτογραφική στιγμή, αλλά και το πρώτο μεγάλο τεστ δημοσιότητας για τις συμμετοχές. Οι εμφανίσεις, οι δηλώσεις και η συνολική παρουσία των καλλιτεχνών επηρεάζουν συχνά τις εντυπώσεις του κοινού πριν ακόμη ξεκινήσουν οι ζωντανές εμφανίσεις στη σκηνή.

Η Eurovision 2026 έχει πλέον ξεκινήσει δυναμικά.