Η Πολεμική Αεροπορία συμπληρώνει 95 χρόνια σε μια διαδρομής που ξεκίνησε το μακρινό 1931 και συνεχίζεται έως σήμερα.

Τα 95 χρόνια της, ως ανεξάρτητου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρα, γιορτάζει σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, η Πολεμική Αεροπορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώθηκε μεγάλη, ανοικτή στο κοινό, αεροπορική επίδειξη στις 18:00 στην παραλία του Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το κοινό είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, σε μια επίδειξη που στόχο είχε να αναδείξει συνολικά τη διαχρονική σημασία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επίδειξη είχε πτήσεις από όλους τους τύπους των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας συνδέοντας το παρελθόν -με τη συμμετοχή του ιστορικού Spitfire και των θρυλικών μαχητικών Phantom- με το παρόν και το μέλλον που αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Rafale.

Επιπλέον, έδωσαν το «παρών» στον ουρανό της Αττικής οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» και «Δαίδαλος» καθώς και οι Red Arrows.

Σημειώνεται ότι η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη.