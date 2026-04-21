Ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο απέστειλαν το μεσημέρι της Τρίτης, 21/04, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού του ελληνικού ΥΠΕΞ και της Πρεσβείας του Λιβάνου στην Αθηνα.

Πιο συγκεκριμένα εστάλη υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

Το φορτίο αναμένεται να μεταφερθεί στις πληγείσες περιοχές του νοτίου Λιβάνου.