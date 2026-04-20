Η δικαιολογία που έδωσε για την παραβίαση του ορίου ταχύτητας.

Ήταν ιδιαίτερα πεινασμένος; Φοβόταν μήπως τελειώσει το αγαπημένο του πιάτο; Ή απλά αυτή ήταν η καλύτερη δικαιολογία που μπορούσε να σκεφτεί για το γεγονός ότι «διέλυσε» το όριο ταχύτητας;

Αστυνομικοί στη Βόρεια Ιρλανδία «έπιασαν» οδηγό να τρέχει με πάνω από 217 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, στην κομητεία Λόντοντερι. Η εξήγησή του για το γεγονός ότι οδηγούσε με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από το όριο; «Πήγαινε να πάρει κινέζικο φαγητό σε πακέτο», σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας.

Το κόκκινο Mitsubishi Evo προσπέρασε τους αστυνομικούς και κατά διαστήματα έτρεχε με πάνω από 217 χιλιόμετρα την ώρα, αναφέρει η ανάρτηση. Τώρα, είναι αναγκασμένος να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου και κινδυνεύει να του απαγορευθεί η οδήγηση.

{https://www.facebook.com/NIRoadPolicingandSafety/posts/pfbid0teJ6TbePniaEDWqYPsYcmtYEBUH8W4J4SCABVtAjfQd57yzks29YykBK3f7FroRFl}