Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε εξαιρετικό άλμα στα 8,24μ. αλλά δεν ήταν αρκετό για την κορυφή.

Μετά την ολοκλήρωση της 6ης προσπάθειας, ο Μίλτος Τεντόγλου κατοχύρωσε την 1η θέση με επίδοση στα 8,24 μ. αλλά λίγα λεπτά αργότερα ο Βούλγαρος αντίπαλός του Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ του έκλεψε την πρωτιά με άλμα στα 8,26 μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ήρθε στο Diamond League της Ρώμης με στόχο τη νίκη αλλά δεν κατάφερε να επικρατήσει. Κέρδισε τη 2η θέση αν και είχε σχεδόν «κλειδώσει» την πρωτιά στην τελευταία του προσπάθεια.

Ο Κουβανός Χόρχε Χοδελίν αρκέστηκε στην 3η θέση με καλύτερη επίδοση τα 8,18 μ. στην 3η του προσπάθεια.

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