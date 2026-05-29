Η «κόντρα» του Μίλτου Τεντόγλου με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Στους αγώνες τους, ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής δεν θέλουν να ξεπερνούν μόνο τον εαυτό τους και τους αντιπάλους τους. Έχουν και μια μεταξύ τους… κόντρα.

Σε κάθε αγώνα, βάζουν μεταξύ τους στοίχημα ποιος θα πετύχει καλύτερη επίδοση, δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στη Λεμεσό, λίγη ώρα αφού είχε γίνει ο καλύτερος άλτης του μήκους φέτος στον κόσμο, με άλμα στα 8,49 μ., ρίχνοντας το… γάντι στον Εμμανουήλ Καραλή.

«Βάζουμε σε κάθε αγώνα στοιχήματα ποιος θα κάνει πιο πολύ. Έχουμε έναν δικό μας τρόπο να το υπολογίζουμε», δήλωσε ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης. «Τώρα για να με περάσει πρέπει να κάνει κοντά στα 6 μ., πάνω από τα 5,95 μέτρα. Άμα το κάνει, μπράβο του», πρόσθεσε.

«Αυτή θα είναι η καλύτερη χρονιά μου» - Το μήνυμα για το επί κοντώ

Με το άλμα στα 8,49 μ., ο Μίλτος Τεντόγλου πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, την έκτη καλύτερη της καριέρας του και ρεκόρ αγώνων.

«Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερή μου», δήλωσε. «Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας, στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα κι εδώ επίσης. Και πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα που έχω το Diamond League στη Ρώμη θα κάνω κι εκεί μεγάλα άλματα», συμπλήρωσε.

Ο Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούσε τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου καθισμένος κοντά στο σκάμμα, αφού ο ίδιος αγωνιζόταν αμέσως μετά. Όταν είδε το άλμα στα 8,49 μ. φάνηκε να εντυπωσιάζεται και έσπευσε να συγχαρεί τον φίλο του.

Ο Τεντόγλου του το… ανταπέδωσε. «Ευχαριστώ πολύ όλους που με είδατε, να δείτε και το επί κοντώ τώρα», είπε στον κόσμο γελώντας.

