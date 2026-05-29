Η φυτεία εντοπίστηκε σε δασική έκταση στον Αποκόρωνα Χανίων.

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά την Πέμπτη (28/05), οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας, για καλλιέργεια κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πρόκειται για δύο 29χρονους και μία 25χρονη ημεδαπή και έναν 31χρονο αλλοδαπό. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η φυτεία εντοπίστηκε σε δασική έκταση του δήμου Αποκορώνου σε αυτοσχέδιο θερμοκήπιο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν 1.330 δενδρύλια κάνναβης αλλά και σύστημα άρδευσης των φυτών.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 ζυγαριές ακριβείας,

79 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (3.505) ευρώ,

κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

2 κροτίδες,

ένα Full Face χρώματος μαύρου,

ένας σουγιάς,

οκτώ συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Επιπλέον κατασχέθηκαν δυο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

