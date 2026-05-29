Το στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο Σάκης Ρουβάς με τα παιδιά του από τη στιγμή που πήγαιναν να παρακολουθήσουν την ταινία του Star Wars.

Ο Σάκης Ρουβάς πήγε με το γιο του στο σινεμά για την ταινία «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» και φάνηκε να απολαμβάνει τόσο τη διαδρομή μέχρι εκεί, όσο και την παραγωγή.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του φαίνεται να χορεύει μέσα στο αμάξι με το γιο του που ήταν ντυμένος με στολή Star Wars, υπό τους ήχους του Μάικλ Τζάκσον και του «Billie Jean».

Ο γιος του μάλιστα, φάνηκε να το διασκεδάζει ιδιαίτερα καθώς άρχισε να «ξεδιπλώνει» τις χορευτικές του ικανότητες.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, έγραψε: «Εμείς όταν Billie Jean στο Spotify».

Στη συνέχεια, αναρτώντας ένα νέο στιγμιότυπο, ενημέρωσε τους ακόλουθούς του ότι τα παιδιά ξετρελάθηκαν με την ταινία.