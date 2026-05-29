Την επέμβαση πραγματοποίησε ο καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρίου, Ευάγγελος Λιάτσικος.

Ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της τηλεϊατρικής και της ρομποτικής χειρουργικής έγινε στον «Λευκό Σταυρό – The Athens Clinic», όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τηλεχειρουργική επέμβαση με τον χειρουργό να βρίσκεται… 8.000 χιλιόμετρα μακριά.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρίου, Ευάγγελος Λιάτσικος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στη Γουχάν της Κίνας. Μέσω ειδικού ρομποτικού συστήματος κατάφερε να ολοκληρώσει εξ αποστάσεως ρομποτικά υποβοηθούμενη προστατεκτομή σε ασθενή που νοσηλευόταν στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, γνωστή ως telesurgery, δίνει τη δυνατότητα σε έναν γιατρό να χειρουργεί από μεγάλη απόσταση, αξιοποιώντας σύγχρονα ρομποτικά εργαλεία και ασφαλή δίκτυα επικοινωνίας που μεταφέρουν τις κινήσεις του σε πραγματικό χρόνο.

Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της τηλεχειρουργικής, καθώς δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ιατρική και να «γεφυρώσει» τεράστιες αποστάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-div72jh0daeh?integrationId=40599y14juihe6ly}