Εξήγησε πως «τα σημάδια ήταν πολλά».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» ήταν η Βούλα Πατουλίδου το βράδυ της Παρασκευής 22/5, όπου μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Η Βούλα Πατουλίδου αναφέρθηκε στην παραδοχή που είχε κάνει δημόσια πριν μερικά χρόνια, ότι έχει παρέμβει αισθητικά στο πρόσωπό της. Η Βούλα Πατουλίδου εξήγησε ότι προχώρησε σε αυτή την αισθητική παρέμβαση για να διώξει τα σημάδια που είχε στο πρόσωπό της, τα οποία την έκαναν να νιώθει μειονεκτικά.

«Δεν έφτιαξα το πρόσωπό μου για να μου φτιάξει η διάθεση. Ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ. Είχα πάρα πολλά σημάδια. Όταν ήμουν παιδάκι, έπαθα μια μόλυνση, απέκτησα πάρα πολλά σημάδια, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα… Ντυνόσουν πάρα πολύ ωραία, και στο πρόσωπο; Πόσο με το μαλλί μπροστά στο πρόσωπο να βγεις;» είπε αρχικά.

«Να είναι καλά ο Σπύρος Ιωαννίδης τότε, που μου είπε “θα σε φτιάξω”, αφού μπορούσα να το διορθώσω γιατί να μη το κάνω; Όταν απέκτησα τον γιο μου, και άρχισε να μιλάει, με ρώτησε αν θα διώξω αυτά τα σπυράκια, δεν ήταν σπυράκια, ήταν σημάδια. Πήγα την επόμενη κιόλας μέρα. Αν δε σου αρέσει κάτι και μπορείς να το διορθώσεις και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι, να το κάνεις…» συνέχισε η Βούλα Πατουλίδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dip8lzttgtm1?integrationId=40599y14juihe6ly}