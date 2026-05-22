Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, επικαλούμενη την Αιτιολογική Σκέψη 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092 για το καθεστώς αιρεσιμότητας με στόχο την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας ανησυχίες για πρόσφατες εξελίξεις που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική και ανεξάρτητη λειτουργία της στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες –κατά την EPPO– περιορίζουν την επιχειρησιακή της δράση στη χώρα.

Ειδικότερα, η πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που αποδίδονται σε μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκτιμάται ότι επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να ασκεί διώξεις για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να μην αναγνωρίσει πλήρως την ισχύ της απόφασης του Συλλογικού Οργάνου της EPPO της 12ης Νοεμβρίου 2025 για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για πέντε έτη, χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως εξέλιξη που επηρεάζει αρνητικά την ανεξαρτησία της στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας ενημέρωσε σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν «σοβαρές αμφιβολίες» ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Ουσιαστικά με την επιστολή της η Λάουρα Κοβέσι ζητά ενεργοποίηση του νόμου που προβλέπει κυρώσεις σε κράτη μέλη για παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου.