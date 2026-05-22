«Ήταν γα@@τα διασκεδαστικό», λέει για τα 10 χρόνια του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Με ένα συγκλονιστικό βίντεο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχαιρετά τη Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από 10 χρόνια στο «δικό του μέρος», όπως χαρακτηρίζει πλέον την πόλη.

«Θα είναι δύσκολο παιδιά», λέει συγκινημένος στο πρώτο πλάνο του βίντεο. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα- την τελευταία του πριν από ματς για τον σύλλογο- δήλωσε πως το πρωί είπε στους παίκτες ότι είναι επίσημη η αποχώρησή του.

«Η ομιλία ήταν μια καταστροφή, ήμουν τόσο αγχωμένος, περισσότερο από ποτέ. Τους είπα αυτά που λέω σε εσάς. Νιώθω ότι δεν θα έχω στο μέλλον το πάθος και την ενέργεια που έχω από παιδί. Πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, αλλά ιδιαίτερα με τον σύλλογο που μου έδωσε τα πάντα, με τους ανθρώπους που βασίζονται σε εμένα απίστευτα», ανέφερε.

Στο βίντεο του «αντίο», λέει πως όταν έφτασε στο Μάντσεστερ, η πρώτη του συνέντευξη ήταν με τον Νόελ Γκάλαχερ, των Oasis, ένθερμο υποστηρικτή της ομάδας. «Βγήκα και σκέφτηκα “ΟΚ, ο Νόελ είναι εδώ, αυτό θα είναι διασκεδαστικό», συμπληρώνει.

«Και πόσο καλά περάσαμε μαζί. Μη με ρωτάτε τον λόγο που φεύγω, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά βαθιά μέσα μου ξέρω ότι είναι η ώρα μου. Τίποτα δεν είναι αιώνιο και αν ήταν, θα ήταν εδώ. Αιώνιο θα είναι το συναίσθημα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη δική μου Μάντσεστερ Σίτι», συνεχίζει.

Ο Καταλανός αναφέρεται στην πόλη, τονίζοντας ότι είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. «Δουλεύουμε, υποφέρουμε, παλεύουμε και κάναμε πράγματα με τον δικό μας τρόπο», τονίζει.

«Η σκληρή δουλειά έχει πολλές μορφές. Ταξίδια στο Μπόρνμουθ, όπου χάσαμε την Premier League και εσείς ήσασταν εκεί. Και ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, που ήσασταν εκεί επίσης», υπογραμμίζει, αναφερόμενος στην κατάκτηση του Champions League, το 2023.

Ο Γκουρδιόλα μιλά για την επίθεση στο Manchester Arena, όταν η πόλη εμφανίστηκε ενωμένη, αλλά και για τον θάνατο της μητέρας του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν «οι φίλαθλοι, το προσωπικό, οι άνθρωποι του Μάντσεστερ, με δώσατε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο». Για τους παίκτες του τονίζει πως υπήρξαν «πραγματικά εξαιρετικοί» και προσθέτει: «Δεν το ξέρετε ακόμα, αλλά αφήνετε μια κληρονομιά».

«Όπως όλα τελειώνουν, να είστε χαρούμενοι. Οι Oasis είναι ξανά μαζί», σχολιάζει. «Οπότε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε, με πιέσατε, με αγαπήσατε. Αυτό είναι το μέρος μου», προσθέτει και καταλήγει: «Νόελ, είχα δίκιο, ήταν τόσο γα@@@@ διασκεδαστικό!».

Ο Γκουαρδιόλα για πάντα στο Etihad

Τώρα είναι η ώρα, τόνισε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αναφερόμενος στο γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. «Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος, χαρούμενος και υπερήφανος. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου, διαφορετικά δεν θα έμενε 10 χρόνια», δήλωσε.

«Φεύγω απίστευτα ήρεμος ότι έδωσα τα πάντα σε αυτό τον σύλλογο», υπογράμμισε και εξήγησε: «Δεν θα έχω την ενέργεια που απαιτείται καθημερινά, να παλεύεις για τον τίτλο κάθε τρεις ημέρες. Ξέρω τον εαυτό μου. Είναι ώρα. Όχι γιατί δεν έχω φιλοδοξία, ούτε γιατί δεν θέλω να το δοκιμάσω αυτό ξανά».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι 10 χρόνια είναι πολύς καιρός. «Πιστεύω ότι ο σύλλογος χρειάζεται νέο προπονητή, νέα ενέργεια, με τους απίστευτους παίκτες που έχουμε τώρα και να αρχίσει να γράφει ένα νέο κεφάλαιο», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, το όνομα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα μείνει για πάντα στο Etihad Stadium, αφού θα δοθεί σε κερκίδα. «Είμαι άφωνος, τι μπορώ να πω», δήλωσε και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος του συλλόγου τον ενημέρωσε σήμερα το πρωί για την απόφαση. «Μου αρέσει ότι ενέργειά μου θα είναι εκεί για πάντα», συμπλήρωσε και τόνισε πως είναι τεράστια τιμή. «Ο πατέρας μου θα έρθει αύριο, είναι 94 ετών, θα είναι απίστευτη τιμή να είναι το όνομά του σε αυτό το όμορφο μέρος», πρόσθεσε.

Επίσης, δήλωσε ότι θα ήθελε να γίνει παγκόσμιος πρεσβευτής της Σίτι. «Θα ήθελα να συνεχίσω να είμαι κομμάτι αυτού του συλλόγου. Όχι προπονητικά, δεν θα παίρνω απολύτως καμία απόφαση. Απλά να είμαι μέρος του συλλόγου», δήλωσε, αλλά, διευκρίνισε, «πάντα στο παρασκήνιο, θα μου άρεσε».

Στη συνέντευξη Τύπου είπε ότι του έστειλε μήνυμα ο Άλεξ Φέργκιουσον. Τι έλεγε; «Τι, με τη σκοτσέζικη προφορά του; Δυσκολεύομαι. Δεν μιλήσαμε, σίγουρα θα του τηλεφωνήσω. Με συνεχάρη για την πορεία, για αυτά που πετύχαμε. Αυτό σημαίνει πολλά για εμένα. Είναι ο σπουδαιότερος σε αυτή τη χώρα», απάντησε.

Δεν θα μπορούσε να μη ρωτηθεί ποιο από τα επιτεύγματά του θεωρεί σπουδαιότερο. «Δεν ξέρω, αυτή είναι μια ερώτηση για τον κόσμο. Ελπίζω να απόλαυσαν να μας βλέπουν να παίζουμε», είπε. «Όλα τα τρόπαια ήταν καλά. Θα έλεγα ότι το πρώτο πρωτάθλημα στην Premier League ήταν σημαντικό. Σίγουρα και το Champions League», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι θα απολαύσει την περίοδο ξεκούρασης, παραδέχθηκε: «Οι πιο κοντινοί μου, όταν άρχισα να λέω ότι αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν, είπαν ότι σε τρεις μήνες θα επιστρέψω. Μπορεί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξω».