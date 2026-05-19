Πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2025/2026 είναι η Άρσεναλ μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.
Η Άρσεναλ τα κατάφερε πριν καν διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, όταν η Μπόρνμουθ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βιτάλιτι» και εξασφάλισε την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Europa League) για πρώτη φορά στην Ιστορία της.
Τι σημαίνει αυτό για τους οπαδούς της Άρσεναλ το αποδεικνύουν οι εικόνες.
