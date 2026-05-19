Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λόγω της ανόδου στις αποδόσεις των ομολόγων και της ανησυχίας για την πορεία του πληθωρισμού, καθώς ψαλιδίζονται οι προσδοκίες επενδυτών σχετικά με την προοπτική επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 322,24 μονάδων (–0,65%), στις 49.363,88 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 220,02 μονάδων (–0,84%), στις 25.870,71 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 49,44 μονάδων (–0,67%), στις 7.353,61 μονάδες.