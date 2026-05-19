Η σύλληψη στο Αιγάλεω έγινε κατά τη διάρκεια περιπολίας αστυνομικών σε τυχαίο έλεγχο.

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, στο Αιγάλεω, ένας 38χρονος Έλληνας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 8 ναυτικές φωτοβολίδες.

Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο περιπολίας, αστυνομικοί έκριναν ύποπτο και κάλεσαν σε έλεγχο τον 38χρονο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 ναυτικές φωτοβολίδες και μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.