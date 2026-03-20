Ο 48χρονος οδηγός στο Αιγάλεω είχε στήσει στο σπίτι του πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης.

Χειροπέδες σε έναν 48χρονο οδηγό σχολικού λεωφορείου πέρασε η ΕΛ.ΑΣ στο Αιγάλεω, ο οποίος κατηογρείται για καλλιέργεια κάνναβης. Η συγκεκριμένη υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο συλληφθέντας φέρεται να έκανε χρήση ακόμα και πριν τη μεταφορά των ανήλικων μαθητών.

Ο 48χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης, 19 Μαρτίου, έξω από το σπίτι του. Κατά την έρευνα στο σπίτι του αποκαλύφθηκε ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο, εξοπλισμένο με θερμικούς λαμπτήρες, συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας και φίλτρα ενεργού άνθρακα, στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, υποδηλώνουν συστηματική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 δενδρύλλια κάνναβης και 14 κλώνοι,

1 κιλό και 550 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

65,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

8 γραμμάρια κοκαΐνης,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση, καθώς και εξοπλισμός καλλιέργειας.

Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για απόπειρα έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.