«Εμπλέκονται μεγάλοι παράγοντες της Θεσσαλονίκης στη δολοφονία» ανέφερε ο δικηγόρος οικογένειας του 20χρονου θύματος.

Την επίσημη αντίδραση της ΠΑΕ Άρης προκάλεσαν οι δηλώσεις του κ. Νίκου Αλεξανδρή, δικηγόρου της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Καλαμαριά. Ο κ. Αλεξανδρής σε τηλεοπτικές του δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής ανέφερε ότι στελέχη της ΠΑΕ Άρης εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης αναφέρει ότι «Προς μεγάλη μας απογοήτευση γίναμε κοινωνοί της είδησης ότι με τον θάνατο του Κλεομένη σχετίζονται στελέχη της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, που, μάλιστα, υποκίνησαν και προσπάθησαν, στη συνέχεια, να υποθάλψουν τον δράστη. Η είδηση ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό εμπλέκεται στέλεχος και μάλιστα «μεγάλο» της ΠΑΕ, το οποίο, μάλιστα, απολύθηκε λίγες ώρες μετά το συμβάν είναι απόλυτα ψευδής και ανυπόστατη.

Κανένας υπάλληλος ή στέλεχος της ΠΑΕ δεν εμπλέκεται και δεν απολύθηκε ούτε την επόμενη, ούτε την μεθεπόμενη του συμβάντος, γεγονός ευκόλως διαπιστούμενο. Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της στην όλη προσπάθεια καπήλευσης του τραγικού αυτού συμβάντος. Οι συνεχόμενες δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη περί εμπλοκής και άλλων στελεχών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, πέρα από εμπρηστικές και ανυπόστατες, την δεδομένη στιγμή υποκινούν την βία και σίγουρα δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Το ίδιο ισχύει και για όσα ΜΜΕ αναπαράγουν τις συκοφαντικές δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου. Τέλος, έχοντας βιώσει την απώλεια του Άλκη (που βέβαια είναι τουλάχιστον ατυχής η προσπάθεια κάποιων να εξισώσουν τα δύο συμβάντα), η σιωπή της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του Κλεομένη.»

Όσα ισχυρίστηκε ο δικηγόρος της πλευράς του θύματος

Ειδικότερα ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος σε πρωινές του δηλώσεις αναφέρθηκε στην προσαγωγή πρώην στελέχους της ΠΑΕ Άρης, αποκαλύπτοντας πως απολύθηκε από τον «κιτρινόμαυρο» σύλλογο δύο ημέρες μετά την δολοφονία. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι « Εκείνο που λυπεί την οικογένεια είναι ότι στην αρχή βεβηλώθηκε η μνήμη του νεκρού. Συκοφαντήθηκε αυτό το παιδί με διάφορες ιστορίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό ακριβώς είναι και το παράπονο της οικογενείας. Ότι προσπαθήθηκε, όχι από την κυρία Δημογλίδου, όχι ενδεχομένως από την Ελληνική Αστυνομία, να στραφούν οι έρευνες προς άλλη κατεύθυνση, μιλούσαν για περιστατικά αυτόκλητων τιμωρών, φαντάζομαι θα συμφωνήσει η κυρία Δημογλίδου ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι σαφές ότι έγινε. Υπήρξε μία προσπάθεια συγκάλυψης και μία προσπάθεια να φύγουν οι ευθύνες από συγκεκριμένους ανθρώπους και από συγκεκριμένη ομάδα».

