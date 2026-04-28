Από τα τέλη Μαΐου, θα παραμείνει κλειστή για 15 μέρες η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης.

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία των πέντε νέων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Με τους νέους σταθμούς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δίκτυο του μετρό θα επεκταθεί κατά πέντε χιλιόμετρα.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη Μαΐου, θα παραμείνει κλειστή για 15 μέρες η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν συνολικά δοκιμαστικά δρομολόγια και να πιστοποιηθούν όλα τα συστήματα λειτουργίας.

Μετά τον Ιούνιο, θα κινούνται στο δίκτυο και οι συρμοί, που θα εξυπηρετούν την Καλαμαριά, το πρώτο διάστημα όμως θα φτάνουν εκεί χωρίς επιβάτες. Όσοι μετακινούνται και έχουν προορισμό τη Νέα Ελβετία, στον σταθμό της Μαρτίου θα μετεπιβιβάζονται στους συρμούς τη κεντρικής γραμμής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως επισημαίνεται, «αγκάθι» για το έργο παραμένει η διάνοιξη της Πόντου. Ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, έχει ξεκαθαρίσει ότι δε θα είναι έτοιμη μέχρι την λειτουργία της γραμμής της Καλαμαριάς. Οι διαδικασίες, ωστόσο, τρέχουν προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος του έργου μέσα στο 2026.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ