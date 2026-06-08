Η ανάρτηση της Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου η οποία φαίνεται να απολαμβάνει το πρώτο της καλοκαίρι ως μαμά.

Η ηθοποιός, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα ανέμελο στιγμιότυπο στο οποίο απεικονίζεται χαμογελαστή μέσα στη θάλασσα φορώντας το μαγιό της, και όπως δήλωσε δεν μπόρεσε να αντισταθεί παρ’ ότι τα νερά ήταν παγωμένα.

Στην λεζάντα της σχολίασε με χιούμορ: «Είχε παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε τέτοια θάλασσα!».

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Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες η ηθοποιός φάνηκε πως πραγματοποίησε την πρώτη της καλοκαιρινή εξόρμηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της.

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Η ηθοποιός, στις 6 Σεπτεμβρίου του 2025 έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ενώ την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός με μία ανάρτησή της στα social media.