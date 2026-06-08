Όσα δήλωσε η Γαρυφαλιά Καληφώνη στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε η Γαρυφαλιά Καληφώνη και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer μίλησε για την επιλογή της να μην συμμετάσχει σε τηλεοπτικό πρόγραμμα ακόμη, ενώ απάντησε και στις ερωτήσεις αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον Χρήστο Μάστορα: «Δεν είναι ότι σκέφτομαι τον γάμο. Είμαι εντάξει αν προκύψει».

«Όχι, δεν είμαι στην τηλεόραση. Είναι μία ερώτηση που γίνεται συνέχεια και συνεχίζω να λέω ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου η τηλεόραση».

Όταν ωστόσο ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, δεν θέλησε να απαντήσει.

Τέλος, μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται μέσω των social media, εξηγώντας ότι πλέον δεν την επηρεάζουν σημαντικά: «Γελάω πλέον, δεν με ενοχλούν. Πιο παλιά, το έχω ξανά πει αυτό, ίσως με επηρέαζαν πιο πολύ. Πλέον όχι. Δεν απαντάω. Απαντάω μόνο σε μηνύματα που έχουν κάτι να μου πουν με όμορφο τρόπο. Θα λάβουμε και τα καλά σχόλια, αλλά και τα αρνητικά. Είναι όλα μέρος της δουλειάς μας. Την κακία το ίδιο την νιώθω, όπως και το καλό σχόλιο».

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