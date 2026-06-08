Ο Αντώνης Λουδάρος σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου ο Αντώνης Λουδάρος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στη ζωή του τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπικήή, ενώ εστίασε και στον ενάμισι μήνα που έζησε στην Κρήτη, τονίζοντας ότι κυριαρχούν διαφορετικοί ρυθμοί ζωής.

Σε άλλο σημείο, μίλησε στην παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» που πρωταγωνιστεί, ενώ εξομολογήθηκε ότι από την καριέρα του στην τηλεόραση κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα απ’ ότι μέσα από τη συμμετοχή του στο θέατρο.

«Είμαι σε μια ωριμότητα που μπορώ να πω ότι ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω και ό,τι κάνω θα το κάνω με χαρά και αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει να τα κάνω όλα πλέον, είτε στα επαγγελματικά, είτε στα προσωπικά».

Παράλληλα, απαντώντας στην ερώτηση της παρουσιάστριας αναφορικά με τα χρήματα που του απέφερε η δουλειά του, δήλωσε: «Έχω την αγωνία της επιβίωσης… Τα καλύτερα χρήματα στην καριέρα μου τα πήρα στην τηλεόραση, γιατί το θέατρο δεν δίνει λεφτά. Με αυτά τα χρήματα έκανα πέντε ταξίδια. Αυτό ήταν. Και ένα σπίτι, που το έχω με δάνειο και προσπαθώ να το ξεπληρώσω. Δεν νομίζω πως θα τα καταφέρω κιόλας. Δεν με νοιάζει κιόλας. Δεν με νοιάζει. Δεν είμαι παντρεμένος, δεν έχω την αγωνία ότι κάτι πρέπει να τους αφήσω. Δεν πειράζει».

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Τέλος, με αφορμή τη συζήτηση, εξομολογήθηκε ότι υπήρχαν στιγμές στη ζωή του που θα ήθελε να έχει αποκτήσει παιδί: «Κάποιες φορές περνάει από το μυαλό μου ότι θα ήθελα να έχω κάνει ένα παιδί. Κάπως μου ήρθε, μου έφυγε. 14 πρώτα ανίψια από τα αδέρφια μου έχω «μεγαλώσει»… Μου αρέσουν πολύ τα παιδιά. Νομίζω ότι γεννιόμαστε σοφοί και σιγά – σιγά την ξεχνάμε. Την έχω δώσει την αγάπη μου και τη δίνω».