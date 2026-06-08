Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή αφιερωμένη στην μικρή της κόρη που αποφοίτησε από το δημοτικό.

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με αφορμή την αποφοίτηση της μικρής της κόρης από το δημοτικό.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα και τον χώρο της σχολικής εορτής, ωστόσο σήμερα, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο που το συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο συναισθηματικά φορτισμένο.

Η παρουσιάστρια, εστίασε στο πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια, αναφέροντας μάλιστα ότι οι συζητήσεις στο οικογενειακό τραπέζι έχουν αποκτήσει ήδη, διαφορετική υπόσταση.

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Στην λεζάντα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν γεμάτες συναισθήματα. Η μικρή μας κόρη αποφοίτησε από το δημοτικό και ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της για την πρώτη γυμνασίου.

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Μια συγκινητική βραδιά γεμάτη περηφάνια, που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε - για ακόμη μία φορά - πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια και πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδάκια μας…

Την ίδια ώρα, στο οικογενειακό τραπέζι, οι συζητήσεις είχαν ήδη αλλάξει: εξετάσεις πρώτης γυμνασίου για τη μεγάλη μας κόρη και πανελλαδικές για τον ανιψιό μας που σήμερα ολοκληρώθηκαν.

Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά».

Μάλιστα, το πρωί της Δευτέρας, η παρουσιάστρια μίλησε για την αποφοίτηση της κόρης της μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

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