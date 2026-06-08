Ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη μίλησε για την «εθνική σταρ» και όσα έζησε κοντά της.

Τριάντα χρόνια ολοκληρώνονται φέτος από όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει μάχη με την υγεία της.

Ο γιατρός της, Σωτήρης Αδαμίδης, παραχωρώντας μία σύντομη συνέντευξη στην κάμερα του «Buongiorno» και την δημοσιογράφο της εκπομπής μίλησε για τα όσα έζησε στο πλευρό της, τονίζοντας ότι γνώρισε την ανθρώπινη πλευρά της.

Όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν η επιθυμία της εθνικής σταρ ήταν να κερδίσει τη ζωή, ενώ ήταν ιδιαίτερα τρυφερή και δοτική ως άνθρωπος:

«Έζησα την ανθρώπινη πλευρά της. ήμουν τυχερός. Έβλεπα αυτό το προσωπάκι το γλυκό, μέσα στην περιπέτειά του, να αναβιώνει μέσα μου τις σκηνές από τις ελληνικές ταινίες με τις οποίες μεγαλώσαμε όλοι. Πολύ προσωπικές στιγμές είχαμε ζήσει, ευχάριστες. Όπως τη σκηνή με το γλυκό νεραντζάκι που είχε φτιάξει μόνη της και ήθελε να μου το δώσει, να με «κοινωνήσει», όπως είπε, και πολλές άλλες που δεν είναι να τις βγάλει κανείς προς τα έξω. Ήταν μαχήτρια, βεβαίως, θυμάστε την ατάκα που μου είχε πει; Είχε γίνει πρωτοσέλιδο. Ένα βράδυ που πέρασα να τη δω από το δωμάτιο μου είπε: Θέλω να ζήσω κύριε Αδαμίδη, να ζήσω».

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Σε άλλο σημείο της συγκεκριμένης συνάντησης, ο γιατρός μίλησε για τον Κώστα Χατζηχρήστο, αλλά και για τη σχέση του με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Σε ό,τι αφορά τον δημοσιογράφο ανέφερε: «Μιλούσαμε σχεδόν καθημερινά. Με αποκαλούσε και τον αποκαλούσα αδερφό μου. Ήταν ένας πολύ καλός και σεμνός άνθρωπος αρά το μέγεθός του. Ήταν αρκετά σωστός με το σύνολο της επαγγελματικής συμπεριφοράς. Στο ιατρικό μέρος με άκουγε, αλλά όχι πάντα. Ένας εξαιρετικός φίλος και αδερφός».