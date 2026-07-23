Ανάλογα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα και στη Λαμία, όπου εντοπίστηκε βακτήριο σαλμονέλας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς μετά την συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας.

Ήδη από τις 18 Ιουλίου στο νοσοκομείο έχει καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά με συμπτώματα που αν και αρχικά έμοιαζαν με γαστρεντερίτιδα, στη συνέχεια πάνω από 10 άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση.

Από τις εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προέκυψε πως αρκετοί από τους ασθενείς νοσούσαν με σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Παρά τον ιδιαίτερα μεγάλο πυρετό που καταγράφηκε ειδικά στα παιδιά και ανησύχησε τους γιατρούς, τα περισσότερα παρέμειναν για λίγες ώρες στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους πλέον είναι καλή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από όσους έσπευσαν στο νοσοκομείο είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο τις τελευταίες ημέρες, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι είχαν καταναλώσει και συγκεκριμένο προϊόν. Παρόλα αυτά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ΕΟΔΥ έχει συλλέξει σχετικά δείγματα και η διερεύνηση συνεχίζεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων.

Σαλμονέλα στη Λαμία

Ανάλογα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα και στη Λαμία.Το βακτήριο παρουσιάστηκε σε παρτίδα κοτόπουλου, η κατανάλωση του οποίου οδήγησε δεκάδες πολίτες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΔΥ, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε δείγμα φιλέτου κοτόπουλου από συγκεκριμένη παρτίδα προμηθευτή. Παράλληλα, θετικοί στον έλεγχο βρέθηκαν και δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα εστίασης της περιοχής όπου είχαν καταγραφεί κρούσματα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα και από τα υπόλοιπα δείγματα που έχουν ληφθεί τόσο από άλλα καταστήματα εστίασης όσο και από εργαζόμενους σε αυτά.

Έλεγχοι και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου

Όπως μετέδωσε το lamiareport, σαλμονέλα έχει εντοπιστεί και σε δείγμα ολόκληρου κοτόπουλου της ίδιας εταιρείας, ενώ αναμένεται η επιβεβαίωση του ακριβούς ορότυπου του βακτηρίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερώσει τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής που είναι υπεύθυνη για τη μονάδα παραγωγής στη Μακεδονία, από όπου προήλθε η επίμαχη παρτίδα. Οι έλεγχοι επεκτείνονται πλέον σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από το εκτροφείο έως και το παρασκευαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και άλλες προβληματικές παρτίδες.

Συνεχίζεται η έρευνα για την πηγή της μόλυνσης

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να εντοπιστεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης και να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη παρτίδα ήταν η μοναδική που παρουσίασε πρόβλημα ή αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που πρέπει να ελεγχθούν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί νέο επιβεβαιωμένο περιστατικό σαλμονέλας στη Λαμία μετά τις 16/07, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές αρχές.





