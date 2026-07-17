Η έξαρση παρουσιάζει πτωτική πορεία, ενώ αρνητικά ήταν τα πρώτα δείγματα εργαζομένων και ιδιοκτητών επιχείρησης που ελέγχθηκε από τον ΕΟΔΥ.

Άλλο ένα κρούσμα σαλμονέλας εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/07) στη Λαμία, με την έξαρση των κρουσμάτων ωστόσο να βρίσκεται σε ύφεση.

Όπως μεταδίδει το lamiareport, το τελευταίο κρούσμα προσήλθε στο νοσοκομείο της πόλης, εξετάσθηκε, πάρθηκε δείγμα και αφού του δόθηκαν οδηγίες, αναχώρησε για το σπίτι του. Αυτό ήταν το 25ο επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλας από το Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι περιστατικά είτε παρουσίασαν πιο ήπια συμπτώματα είτε δεν πήγαν στο νοσοκομείο και ακολούθησαν τις συμβουλές του προσωπικού τους γιατρού.

Από τους τελευταίους 4 που νοσηλευόντουσαν στο Νοσοκομείο, την Παρασκευή το μεσημέρι πήραν εξιτήριο οι τρεις και πλέον απομένει προληπτικά μόνο ένα άτομο που ακολουθεί αγωγή, το οποίο πιθανόν το Σάββατο (18/07) θα επιστρέψει σπίτι του.

Τα παραπάνω φανερώνουν ότι οι έλεγχοι και η ιχνηλάτηση που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, αλλά και από τον ΕΦΕΤ, έπιασαν τόπο και απομακρύνθηκε από την αγορά το μολυσμένο φορτίο, ενώ πάρθηκαν κι όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής από τα καταστήματα για να μην αφήσουν το μικρόβιο να μολύνει κι άλλα προϊόντα.

Συνολικά ελέγχθηκαν εξονυχιστικά οκτώ καταστήματα εστίασης σε διάφορες περιοχές της Λαμίας, όπου υπήρξε έστω και ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό.

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Τα πρώτα αποτελέσματα

Αρνητικά στο μικρόβιο της σαλμονέλας ήταν τα πρώτα δείγματα που ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ και αφορούν εργαζόμενους και ιδιοκτήτες της επιχείρησης όπου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν τους ανθρώπους που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέα στοιχεία από τους ελέγχους στα τρόφιμα, καθώς και η ταυτοποίηση του συγκεκριμένου ορότυπου του βακτηρίου.

Με βάση την εικόνα των συμπτωμάτων που έχουν καταγραφεί και τη χρονική διάρκειά τους, οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε έναν από τους συχνότερους τύπους σαλμονέλας, ο οποίος προκαλεί τυπική τροφική δηλητηρίαση. Τα συμπτώματα συνήθως περιλαμβάνουν διάρροια, εμετούς, κοιλιακό άλγος και σε ορισμένες περιπτώσεις πυρετό.

Στον ΕΟΔΥ έχουν αποσταλεί δείγματα από ασθενείς, αλλά και υλικό από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν δείγματα τροφίμων, εξετάσεις εργαζομένων, καθώς και δειγματοληψίες από επιφάνειες, πάγκους και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των γευμάτων.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας που είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους στην επιχείρηση από την οποία φέρεται να προήλθε η παρτίδα κοτόπουλου που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης και η σύνδεσή της με τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί.