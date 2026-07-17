Ο Σάκης Τανιμανίδης κολυμπάει και οι κόρες του τον φωνάζουν να γυρίσει πίσω.

Με μία νέα δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου, ο Σάκης Τανιμανίδης, μέσω της οποίας αποκαλύπτει ορισμένες στιγμές από την καθημερινότητά του.

Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται με την Χριστίνα Μπόμπα και τις κόρες τους στην Πάρο, περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί τους στις παραλίες του νησιού.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε, παρουσίασε μία διαφορετική πλευρά από αυτή που έχει συνηθίσει να προβάλλει, καθώς στο βίντεο φαίνονται οι κόρες του που προσπαθούν να τον… νουθετήσουν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σάκης Τανιμανίδης εμφανίζεται να κολυμπά στη θάλασσα, με τις δίδυμες κόρες του να τον φωνάζουν να επιστρέψει στη στεριά και να βγει από το νερό.

«Μπαμπά, γύρνα πίσω!», ακούγονται να φωνάζουν τα μικρά κορίτσια, με τον πατέρα τους να ανταποκρίνεται λέγοντας:

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Στη συνοδευτική λεζάντα, ο επιχειρηματίας έγραψε χιούμορ: «Όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι και τα παιδιά είναι αυτά που σε φωνάζουν να βγεις από την θάλασσα…».

{https://www.instagram.com/p/Da5n5BisyOP/?hl=el}

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media και μέσω αυτών μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές τους.

Στις φωτογραφίες το ζευγάρι ποζάρει κρατώντας αγκαλιά τις κόρες τους, ενώ σε άλλες εμφανίζονται οι δυο τους σε στιγμές ηρεμίας.

{https://www.instagram.com/p/DaanlSmiogy/?hl=el&img_index=1}