Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές για τον Σάκη Τανιμανίδη και την Χριστίνα Μπόμπα.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, φαίνεται να απολαμβάνουν μερικές από τις πιο ανέμελες στιγμές τους, κρατώντας στην αγκαλιά τους τις δίδυμες κόρες τους.

Για το ζευγάρι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές και η πιο ανέμελη περίοδος του χρόνου, κάνοντας τις βουτιές τους σε παραλίες των ελληνικών νησιών.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, η Χριστίνα Μπόμπα, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις αποδράσεις τους, δημιουργώντας την πιο τρυφερή και οικογενειακή ανάρτηση.

Στις φωτογραφίες, απεικονίζεται η τετραμελής οικογένεια να κάνεις τις βόλτες της δίπλα στην θάλασσα, με την Χριστίνα Μπόμπα να ποζάρει άλλοτε στο πλευρό του συζύγου της και άλλοτε δίπλα στις κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της, το καλοκαίρι τους συμπεριλαμβάνει ατελείωτες ώρες παιχνιδιού, μπάνιο στη θάλασσα, βόλτες στο νησί και καλοκαιρινές αγορές.

«Reunited. Αυτοί είμαστε, Όπα!!! Ταξιδιώτες. Περπατώντας γύρω. Κουτσό. Γίγαντες #favoritesummerfood. Αγαπημένο μπικίνι. Η αγαπημένη μας έξοδος: αγοράζουμε βιβλία. Γιορτάζοντας την αγάπη. Αργά πρωινά. Συνεχόμενο παιχνίδι. Ηλιοβασίλεμα. Πρωινό ήλιος. Monkey mode on. Αυτή είναι αγάπη. Chilling. Κολύμπι. Just me», έγραψε η influencer στη λεζάντα της, περιγράφοντας κάθε φωτογραφία ξεχωριστά.

{https://www.instagram.com/p/DaanlSmiogy/?hl=el&img_index=1}

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Το ζευγάρι, φαίνεται να βρέθηκε ξανά ύστερα από μερικές ημέρες που πέρασαν χώρια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του Σάκη Τανιμανίδη.

Μάλιστα, πέρασαν χωριστά τα γενέθλια της Μπόμπα, η οποία τα γιόρτασε στο νησί της Πάρου με τις φίλες της και τις κόρες της, ενώ ο παρουσιαστής, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media για να της ευχηθεί.

«Τα πρώτα σου γενέθλια @chrismpo που είμαστε χώρια, και θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν εκεί. Όμως όπως ήμουν αρκετά τυχερός να έχω 11 χρόνια δίπλα σου, έτσι ξέρω πως μας περιμένουν ακόμα πολλά γενέθλια να γιορτάσουμε μαζί, αγάπη μου.

Χρόνια σου πολλά, στο κορίτσι μου, τη γυναίκα μου, τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου», έγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης.

{https://www.instagram.com/p/DaNypOOjN-Z/?hl=el&img_index=1}