Πρόσκληση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη μελλοντική αξιοποίηση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) για Ελληνικά επιστημονικά πειράματα.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), απευθύνει εθνική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Request for Information - RFI) με στόχο τη διερεύνηση της μελλοντικής αξιοποίησης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) από την ελληνική επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία προσκαλεί πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και άλλους φορείς να υποβάλουν προτάσεις για επιστημονικά πειράματα, επιδείξεις τεχνολογίας, αλλά και εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο ιδιαίτερο περιβάλλον μικροβαρύτητας του ISS.

Στόχος είναι η καταγραφή των ελληνικών δυνατοτήτων και η προετοιμασία της χώρας για μελλοντική συμμετοχή σε διαστημικές αποστολές και ερευνητικές δραστηριότητες που θα αξιοποιούν τις υποδομές του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Όπως διευκρινίζεται, η πρόσκληση έχει αποκλειστικά διερευνητικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία ούτε συνοδεύεται από δέσμευση χρηματοδότησης ή από την εγγύηση ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα υλοποιηθούν.

Σκοπός της είναι να αποτυπωθεί το ενδιαφέρον και οι δυνατότητες της ελληνικής κοινότητας, ώστε να διαμορφωθεί η στρατηγική της χώρας για την αξιοποίηση του ISS τα επόμενα χρόνια.

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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF και σύμφωνα με το πρότυπο ESA ARD, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στις 23:59 ώρα Ελλάδας, ενώ το Υπουργείο έχει διευκρινίσει ότι δεν θα δοθεί παράταση και προτάσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα εξεταστούν.

Η πρόσκληση εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στον διαστημικό τομέα και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα διευρύνει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστημικές πρωτοβουλίες, επενδύοντας στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ