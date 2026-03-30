Άλλοι πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν τη Δευτέρα από την Καλιφόρνια και είναι πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Πρόκειται για πειραματικούς, ερευνητικούς μικροδορυφόρους (κυβοδορυφόρους) τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι θα δοκιμάσουν νέες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, επισημαίνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αφού ενσωματώθηκαν μέσω των εταιρειών Exolaunch και D-ORBIT στον πύραυλο Falcon 9/ Transporter-16 της SpaceX, οι μικροδορυφόροι εκτοξεύτηκαν στις 14:02 (ώρα Ελλάδας) από το Space Launch Complex 4E στο Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας.

Η επιτυχημένη εκτόξευση και τοποθέτηση σε τροχιά αποτελεί συνέχεια του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», που πλέον καθιερώνει τη χώρα μας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα, σημειώνει το υπουργείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκτόξευση του T-16 από ελληνικής πλευράς περιλάμβανε:

- Δύο ερευνητικούς κυβοδορυφόρους με την ονομασία ERMIS-1 και ERMIS-2, που αναπτύχθηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την OQ Hellas και άλλους εθνικούς φορείς, με στόχο την επίδειξη τεχνολογιών ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και Διαδικτύου των Πραγμάτων από το διάστημα.

- Τρεις ερευνητικούς κυβοδορυφόρους με την ονομασία ΕRMIS-3, PeakSat, Optisat που αναπτύχθηκαν από το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Planetek αντίστοιχα. Θα εστιάσουν σε εφαρμογές ασφαλούς οπτικής δορυφορικής συνδεσιμότητας και Internet of Things. Στόχος η συντονισμένη διασύνδεση με τους τρεις υπό αναβάθμιση οπτικούς σταθμούς βάσης σε συνεργασία με τα εθνικά αστεροσκοπεία (Χελμός, Σκίνακας, Χολομώντας).

«Με τους πέντε νέους δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών», αναφέρει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ανήκουν στην συστοιχία 11 πειραματικών κυβοδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και «θα παρέχει σημαντικά δεδομένα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων ανάπτυξης διαστημικής τεχνολογίας με εφαρμογή σε κρίσιμους τομείς, όπως οι επικοινωνίες, η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών».

«Η σημερινή εκτόξευση πέντε ακόμη ελληνικών μικροδορυφόρων επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της χώρας μας στη νέα ψηφιακή και διαστημική εποχή. Επενδύουμε συστηματικά στη γνώση, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό μας, ώστε η Ελλάδα να μην είναι απλός χρήστης τεχνολογίας, αλλά παραγωγός λύσεων με διεθνή απήχηση», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων αποτελεί στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία, τη συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες, ποιοτικές ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες», συμπλήρωσε και τόνισε: «Κάθε νέα εκτόξευση φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά σε ένα μέλλον όπου η γνώση και η καινοτομία χαράσσουν τη δική μας τροχιά».