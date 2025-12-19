Οι γεωγραφικές ζώνες στις οποίες επεκτείνεται το έργο για τις υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας.

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband», που αφορά τις υπόλοιπες τέσσερις γεωγραφικές ζώνες (Lots 2, 4, 5 και 6).

Με τις συμβάσεις που υπεγράφησαν σήμερα, Παρασκευή, επεκτείνεται η κάλυψη του Ultra-Fast Broadband σε επιπλέον περίπου 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι γεωγραφικές ζώνες:

- Lot 2: Περιφερειακές ενότητες Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και Κέρκυρας, με 133.432 συνδέσεις.

- Lot 4: Περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου και Χίου, με 107.532 συνδέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Lot 5: Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, με 124.143 συνδέσεις.

- Lot 6: Περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, με 114.205 συνδέσεις.

Από το 2023 το έργο υλοποιείται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, καλύπτοντας περισσότερα από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Από αυτό το μήνα τα δίκτυα σε αυτές τις περιοχές έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και από τον Όμιλο ΟΤΕ ο chief officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής, Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο διευθυντής National Wholesale και Ultra Fast Broadband και μέλος του ΔΣ της Terna Fiber, Γιάννης Βασιλόπουλος και ο executive chairman και general director της Grid Telecom Κώστας Αγαθάκης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 829 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Από αυτά, 250 εκατ. ευρώ καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη μέσω των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια.

Από την πλήρη ανάπτυξη του Ultra-Fast Broadband αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 10.000 δημοσίων κτιρίων, όπως σχολεία, κέντρα υγείας και λοιπές δημόσιες υποδομές, επισημαίνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσω του Ultra-Fast Broadband αναπτύσσεται «ένα εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών» και παρέχονται «υπηρεσίες χονδρικής προς όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από ιδιωτικές επενδύσεις. Με αυτό τον τρόπο νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές θα μπορούν να αποκτήσουν συνδέσεις με ταχύτητες έως και 1 Gbps, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών, στην ενίσχυση της περιφέρειας και της αποκέντρωσης, στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

«Η ευρυζωνικότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το θεμέλιο της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας. Από το 2019, όταν η χώρα βρισκόταν ουσιαστικά στο μηδέν ως προς τη διείσδυση οπτικών ινών, η Ελλάδα έχει πλέον περάσει σήμερα στον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να καλύψει χαμένο έδαφος με σχέδιο και αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Το Ultra-Fast Broadband αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας. Είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που έρχεται να καλύψει περιοχές όπου δεν υπήρξε ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον, διασφαλίζοντας ότι κανένας πολίτης και καμία επιχείρηση δεν θα μείνει πίσω. Με υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε όλη την Ελλάδα, μειώνουμε το ψηφιακό χάσμα, ενισχύουμε την περιφέρεια, στηρίζουμε την τοπική οικονομία και θέτουμε τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας», συμπλήρωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Με την ανάληψη του συνόλου του έργου Ultra-Fast Broadband, ο Όμιλος ΟΤΕ επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της χώρας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τεχνολογική του υπεροχή, φέρνει την οπτική ίνα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή εποχή», δήλωσε ο chief officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής του Ομίλου ΟΤΕ, Γιάννης Κωνσταντινίδης.