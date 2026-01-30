Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025.

Το καλοκαίρι του 2025, η Χίος επλήγη από δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Αύγουστο, που οδήγησαν στην κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα να καίγονται. Οι πυρκαγιές απείλησαν τόσο τη φυσική βιοποικιλότητα και τα δάση όσο και τον πρωτογενή τομέα.

Ο Δεσμός ανταποκρίνεται σταθερά σε αιτήματα περιοχών και κοινοτήτων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Έτσι, στην περίοδο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Χίο το 2025 δραστηριοποιήθηκε ώστε να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει δωρεές για τη στήριξη της πληγείσας περιοχής. Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Ίδρυμα Reale, το κοινωφελές ίδρυμα του Ομίλου Reale, μέλος του οποίου αποτελεί και η Υδρόγειος Ασφαλιστική, ανταποκρίθηκαν θετικά. Τα δύο ιδρύματα συνεργάστηκαν με το Δεσμό για να προσφερθούν 29.700 κιλά μελισσοτροφής προς 70 μελισσοκόμους, μέλη του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Χίου. Η δωρεά αυτή θα καλύψει τις ανάγκες σίτισης 5.846 κυψελών για διάστημα των κρίσιμων 3 μηνών του χειμώνα. Επιπλέον, το Ίδρυμα Reale ανταποκρίθηκε με δωρεά για την αγορά απαραίτητου επιχειρησιακού εξοπλισμού για τα μέλη 8 εθελοντικών ομάδων δασοπυρόσβεσης που ανήκουν στην Πολιτική Προστασία της Χίου.

Οι δωρεές υλοποιήθηκαν μέσα από τη συνεργασία του Δεσμού, ως φορέα υλοποίησης, με τους δωρητές ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και Ίδρυμα Reale - Υδρόγειος Ασφαλιστική, και αποφέρουν άμεσο περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για τη Χίο. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της έκτακτης στήριξης της τοπικής κοινωνίας, ο Δεσμός, το Ίδρυμα Reale και η Υδρόγειος Ασφαλιστική, επισκέφθηκαν τη Χίο την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στελέχη των οργανώσεων συναντήθηκαν με την ομάδα εθελοντικής δράσης «Όμικρον» και τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Χίου. Ακολούθησε εκδήλωση στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, όπου παρουσιάστηκαν και αναδείχθηκαν οι δράσεις στήριξης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ωφελούμενων φορέων, εθελοντικών ομάδων δασοπυρόσβεσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο κ. Paul Kidner, Σύμβουλος ΔΣ στο ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, δήλωσε:

“Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Χίο έπληξαν όχι μόνο τα βιοποριστικά μέσα των μελισσοκόμων, αλλά και ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Οι μέλισσες δεν είναι απλώς παραγωγοί μελιού—είναι βασικοί οργανισμοί απαραίτητοι για την αναγέννηση των αγροτικών εκτάσεων και της φυσικής χλωρίδας της περιοχής. Στηρίζοντας τους μελισσοκόμους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης χειμερινής περιόδου, επενδύουμε τόσο στην ανθεκτικότητα των μελισσοκόμων όσο και στην οικολογική ανάκαμψη της περιοχής. Όταν τα μελισσοσμήνη επιβιώνουν και ευδοκιμούν, γίνονται ζωτικοί συνεργάτες στην επικονίαση της αναβλάστησης των φυτών, των θάμνων και των καλλιεργειών που θα αποκαταστήσουν το φυσικό τοπίο του νησιού. Αυτή είναι η ουσία της ολιστικής προσέγγισης της στήριξής μας: η αναγνώριση ότι η υποστήριξη των ανθρώπων και η προστασία της φύσης είναι αδιαίρετοι στόχοι. Οι μελισσοκόμοι της Χίου δεν είναι απλώς φύλακες των κυψελών τους—είναι φρουροί του οικοσυστήματος του νησιού.”

Η κα. Virginia Antonini, General Manager & Head of International Institutional Affairs στο Ίδρυμα Reale, δήλωσε:

“Το Ίδρυμα Reale λειτουργεί με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας που καθοδηγούν τον Όμιλο Reale και έχει αποστολή να παράγει μετρήσιμο και ουσιαστικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα όταν οι τοπικές κοινωνίες δοκιμάζονται. Με την ενεργοποίηση του Emergency Protocol για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των κατοίκων της Χίου που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σε συνεργασία με τον Δεσμό, στηρίζουμε τους εθελοντές δασοπυρόσβεσης του νησιού με τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια το κρίσιμο έργο τους, και ενισχύουμε τους μελισσοκόμους της Χίου, συμβάλλοντας στη διατήρηση των μελισσιών τους και της τοπικής παραγωγής. Καθοδηγούμενο από τον σκοπό του Ομίλου Reale, «Φροντίζοντας τους ανθρώπους για έναν καλύτερο κόσμο, μαζί», το Ίδρυμα Reale στηρίζει τους πιο ευάλωτους και προάγει ανθεκτικές, βιώσιμες κοινότητες.”

Ο κ. Γιαννόπαπας Χρήστος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελισσοκόμων Χίου, δήλωσε:

“Θα θέλαμε να εκφράσουμε από καρδιάς τις πιο θερμές μας ευχαριστίες προς το ΜΚΣ Δεσμός για την πολύτιμη στήριξη και αλληλεγγύη που έδειξε στους μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σε μια εξαιρετική δύσκολη περίοδο, η άμεση ανταπόκριση, η έμπρακτη βοήθεια, και το ειλικρινές ενδιαφέρον σας αποτέλεσαν πηγή ελπίδας και δύναμης.

Η στήριξή σας δεν ήταν μόνο υλική, ήταν και ηθική, υπενθυμίζοντάς μας ότι δεν είμαστε μόνοι και ότι η συλλογικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η συμβολή σας στην προσπάθεια αποκατάστασης της μελισσοκομικής δραστηριότητας και φυσικής ισορροπίας είναι ανεκτίμητη. Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε δίπλα μας με σεβασμό, συνέπεια και ανθρωπιά.”

Ο κ. Ιωάννης Μαλαφής, Δήμαρχος Χίου, δήλωσε:

“Η σημερινή προσφορά του Δεσμού προς τις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης της Χίου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια παράδοση εξοπλισμού. Είναι μια πράξη αναγνώρισης και έμπρακτης στήριξης προς ανθρώπους που, με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης, στέκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή για την προστασία του τόπου μας.

Οι πυρκαγιές που δοκίμασαν τη Χίο άφησαν βαθύ αποτύπωμα σε όλους μας. Μας δίδαξαν όμως και κάτι πολύ σημαντικό: ότι χωρίς τους εθελοντές μας, χωρίς τη συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία όλων, καμία οργανωμένη πολιτεία δεν μπορεί να σταθεί αποτελεσματικά απέναντι σε τέτοιες κρίσεις.

Πρωτοβουλίες όπως αυτή του Δεσμού ενισχύουν ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ομάδων μας και αποδεικνύουν στην πράξη τη δύναμη της συνεργασίας ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών και φορείς κοινωνικής προσφοράς. Θα ήθελα να εκφράσω ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» τόσο στον Δεσμό όσο και σε όλους τους εθελοντές που καθημερινά προσφέρουν χρόνο, κόπο και ψυχή για το κοινό καλό.”

Ο κ. Γεώργιος Ζώας, Αντιδήμαρχος Χίου Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε:

«Ο εξοπλισμός που παραδίδεται ενισχύει ουσιαστικά το έργο των εθελοντικών ομάδων και τη συνολική ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Η συνεργασία με τον Δεσμό έχει πραγματικό επιχειρησιακό αποτύπωμα.»

Ο κ. Γιώργος Ροδάκης, Πρόεδρος της ομάδας εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον, δήλωσε:

“Θα θέλαμε να εκφράσουμε προς το ΜΚΣ Δεσμός τις θερμότατες ευχαριστίες μας για την πολύτιμη στήριξη και εμπιστοσύνη η οποία πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την περιοχή μας, μετά τις δασικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Η συνεισφορά σας υπήρξε καθοριστική για τη συνέχιση του έργου μας. Χάρη στη δική σας στήριξη, καταφέραμε να ενισχύσουμε τον υπάρχον εξοπλισμό μας και να είμαστε σε θέση να συνεχίζουμε τις δράσεις μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν την έμπρακτη κοινωνική σας ευθύνη και μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας.”

Η κα. Έμιλυ Κερν, διευθύντρια του ΜΚΣ Δεσμός, δήλωσε έπειτα από την εκδήλωση στη Χίο:

“Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που βρεθήκαμε στη Χίο 6 μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν το νησί, σε μια στιγμή που τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πλέον σβήσει. Παρ’ όλα αυτά, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και οι άνθρωποι του νησιού συνεχίζουν να αγωνίζονται. Η παρουσία μας στο νησί έχει έναν και μόνο σκοπό: να σταθούμε δίπλα τους, να προσφέρουμε βοήθεια και ελπίδα.

Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη στους υποστηρικτές μας — το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Ίδρυμα Reale — που μας εμπιστεύτηκαν και ανταποκρίθηκαν έμπρακτα, στηρίζοντας με τις δωρεές τους τους Μελισσοκόμους και τους Εθελοντές Δασοπυροσβέστες της Χίου.”

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ιδρύθηκε το 2011 με αποστολή να στηρίζει την ανάπτυξη και κοινωνική βελτίωση στον τομέα της γήρανσης στην Ελλάδα. Ως φιλανθρωπικός οργανισμός, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με δράση στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές κυρίως στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας, κατά πλειοψηφία προς όφελος των μη προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας. Δωρεές πραγματοποιούνται και στους τομείς της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού, αποκλειστικά για τη στήριξη προγραμμάτων που αφορούν τα άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα. Πέραν τούτου, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και έκτακτα γεγονότα το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ανταποκρίνεται προσπαθώντας να δώσει μια ανάσα στους συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί. Δείτε περισσότερα στο timafoundation.org

To Ίδρυμα Reale αποτελεί το κοινωφελές ίδρυμα του Ομίλου Reale, μέλος του οποίου αποτελεί από το 2024 και η Υδρόγειος Ασφαλιστική. Το Ίδρυμα Reale υποστηρίζει κατά προτεραιότητα πρωτοβουλίες στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Χιλή και την Ελλάδα, προς όφελος των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος Reale. Οι δράσεις του Ιδρύματος επικεντρώνονται σε τρεις καίριους τομείς: Υγεία και Πρόνοια, Κοινωνική Ένταξη & Ανάπτυξη, Περιβάλλον & Βιώσιμες Κοινότητες. Δείτε περισσότερα στο realefoundation.org

Ο Δεσμός είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που λειτουργεί ως αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα, συνδέοντας δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες, ιδρύματα, με καταγεγραμμένες και επιβεβαιωμένες ανάγκες οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε όλη την επικράτεια, με τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή. Σύμφωνα με Μελέτη Αντίκτυπου που διενήργησε η Deloitte για το Δεσμό (Απρίλιος, 2025), για κάθε €1 που γίνεται δωρεά για τη λειτουργία του Δεσμού, €10,7 επιστρέφουν στην κοινωνία. Δείτε περισσότερα στο desmos.org