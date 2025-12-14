Όσα έγιναν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αναφορές στα Τέμπη και τον αγώνα τους.

«Η αγροτική πολιτική σε αυτή τη χώρα είναι σαν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μόνο που ο σιδηρόδρομος σκότωσε τα παιδιά μας, ενώ η αγροτική παραγωγή τα διώχνει από τον τόπο τους», τονίζουν οι απανταχού αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελλισοκόμοι και αλιείς της χώρας μας.

Από τους εκπροσώπους των πενήντα επτά (57) μπλόκων ανά τη χώρα, που τοποθετήθηκαν στη σύσκεψη, που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ήταν ίσως αυτή η φράση του εκπροσώπου του μπλόκου στον Δομοκό που συγκίνησε περισσότερο. Ίσως γιατί αποτύπωσε με τρόπο εμφαντικό μία πραγματικότητα, συνδέοντας δύο φαινομενικά ασύνδετα μεταξύ τους γεγονότα (το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα).

Ήταν ο αγρότης από τον Δομοκό, που είπε τη φράση και συγκέντρωσε το θερμό χειροκρότημα των συναδέλφων του. Και άρα την επιδοκιμασία στην συνέχιση του αγώνα για λογαριασμό των ίδιων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και των προβλημάτων τους και με το βλέμμα στραμμένο στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, στα νεκρά παιδιά των Τεμπών, σε όλη την κοινωνία και τα προβλήματά της.

Ούτε ένας από τους 57 αγρότες που τοποθετήθηκαν στην συνέλευση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων δεν υποστήριξε την αναχώρηση από τα μπλόκα και τη λήξη του αγώνα. Ούτε ένας δεν τοποθετήθηκε υπέρ της μετάβασης στην Αθήνα την προσεχή Δευτέρα και της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Το κλίμα άλλωστε στο οποίο έγινε η συνέλευση των αγροτών ανά τη χώρα ήταν υψηλού αγωνιστικού φρονήματος. Εξίσου σημαντικό ότι παραβρέθηκαν στον χώρο με πανό και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων, φοιτητών, εργαζομένων, εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, η οποία έχει προκηρύξει απεργία για τις 16 Δεκεμβρίου.

Σε αυτή την απεργία οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήρια διαμαρτυρίας με τρακτέρ ενώνοντας έτσι τη φωνή τους με τους υπόλοιπους επαγγελματικούς κλάδους.

Αγώνας αγροτών και Τέμπη

Η υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναφέρθηκε αρκετές φορές στην συνέλευση της Κυριακής, είτε αυτούσια είτε με φράσεις που παρέπεμπαν. Ο αγρότης από το μπλόκο Φιλώτα είπε «Να πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους και όχι πάμε και όπου βγει. Ή αυτοί και τα κέρδη τους ή εμείς και οι ζωές μας».

Ο αγρότης από το μπλόκο Καβάλας ζήτησε να συνεχίσουν οι αγρότες να προτάσσουν το «εμείς», δηλαδή την συλλογική δράση και έκανε αναφορά και ο συγκεκριμένος στην υπόθεση των Τεμπών.

«Όταν έγινε το έγκλημα στα Τέμπη ένας πιτσιρικάς είπε σε επιβάτη πάτα πάνω μου και βγες. Αυτό να κάνουμε και εμείς. Να πατήσει πάνω η κοινωνία και να βγούμε όλοι από το αδιέξοδο».

Η πρώτη αναφορά στην συνέλευση στην υπόθεση των Τεμπών έγινε από τον αγρότη του μπλόκου της Αρτας. «Στέλνουμε αγωνιστικό μήνυμα, Έχουμε την συγκλονιστική βοήθεια από όλη την κοινωνία.

Όλοι να παλέψουμε τώρα που η κυβέρνηση πιέζεται. Αυτοί έχουν τους νόμους τους. Εμείς έχουμε το δίκιο μας. Είμαστε πιο δυνατοί από κάθε άλλη φορά. Αυτή είναι η στιγμή με τους κοινωνικούς συμμάχους μας να μείνουμε στον τόπο μας. Εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τα νεκρά παιδιά στα Τέμπη».

Με το βλέμμα στο μέλλον

Οι νέες γενιές αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων και το μέλλον που θα παραδώσουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα σε αυτές είχαν κεντρική αναφορά σε όλες τις τοποθετήσεις.

Ο πρόεδρος των αλιέων Μαγνησίας αφού αναφέρθηκε στα προβλήματα των αλιέων ανά την Ελλάδα και στα οξυμένα προβλήματα της Μαγνησίας μετά την καταστροφή από την κακοκαιρία Daniel και Elias το 2023, σημείωσε, «όποιος «σπάσει» θα πάρει στο λαιμό του τα παιδιά του και τα παιδιά μας».

Ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Άργους, «είναι δύσκολη περίοδος για εμάς, αλλά βγήκαμε στους δρόμους και θα παραμείνουμε, γιατί έχουμε χρέος στους γονείς που μας παρέδωσαν τη γη και στα παιδιά μας που θα την παραδώσουμε εμείς».

Έχοντας επίγνωση της μαζικότητας των μπλόκων και της κρισιμότητας της κατάστασης οι αγρότες αποφάσισαν να μην μεταβούν στην Αθήνα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά να στείλουν κοινό πλαίσιο αιτημάτων για όλο τον πρωτογενή τομέα και να περιμένουν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

«Ο Μητσοτάκης γνωρίζει τα προβλήματα. Να σκίσει τις δικογραφίες κατά των αγροτών, να ρίξει το κόστος παραγωγής, να δώσει κατώτερες εγγυημένες τιμές, να νομοθετήσει λύσεις και ίσως τότε έχει νόημα η όποια συνάντηση», δήλωσε ο αγρότης από το μπλόκο της διασταύρωσης Νάουσας.

Έτσι τα «57» μπλόκα έγιναν ένα, όπως κατέληξε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας στη Λάρισα, ο Ρίζος Μαρούδας. Η λίστα με τα κοινά αιτήματα θα σταλεί σήμερα το απόγευμα στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.